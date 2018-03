13 cas de rubéole enregistrés parmi les écoliers

Par DDK | Il ya 10 heures 11 minutes | 411 lecture(s)

Treize (13) enfants ont été atteints de rubéole dans des écoles des communes de Bouira et d’El-Adjiba, a indiqué Dr Henni, chef de service de la prévention auprès de la direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Bouira. Le même responsable a assuré que 06 cas de rubéole ont été confirmés après des examens de sérologie, en attendant la confirmation du reste. Notre interlocuteur précise cependant qu’aucun cas de rougeole n’est signalé pour l’instant. Selon toujours notre source, la recrudescence de cette maladie contagieuse est due à l'hésitation des parents d'élèves à faire vacciner leurs enfants surtout depuis les campagnes de vaccination de l'année écoulée : « Sur les 13 cas suspectés, nous avons confirmé 06 cas après des examens de sérologie. Il s’agit bel et bien de la rubéole. Ce sont des élèves scolarisés dont 12 dans des écoles de la commune de Bouira et un seul au niveau de la commune d’El-Adjiba. Ils sont âgés entre 06 et 14 ans. Lors du lancement de la campagne de vaccination, nous attendions une ruée des parents, Mais, ça n’a malheureusement pas été le cas » explique Dr Henni. Le même responsable a ajouté, que le taux de vaccination des enfants scolarisés, n’a atteint que 37 % depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la rubéole et la rougeole : « Nous n’avons atteint qu’un faible taux de 37% de vaccination au niveau de toute la wilaya de Bouira. Sur un total de plus de 130.000 élèves, 40.000 seulement ont été vaccinés. Le taux exigé par le Ministère de la santé était de 80% au départ, puis, réduit à 50%. Sur les cinq EPSP de la wilaya de Bouira, deux seulement ont pu atteindre l’objectif des 50%, à savoir les EPSP d’Ahnif et d’Aïn-Bessem. Les EPSP de Lakhdaria et Bouira n’ont atteint que 30 % malgré une surpopulation au niveau de ces deux secteurs. Le taux le plus faible a été enregistré à l’EPSP de Sour El-Ghozlane avec la vaccination de 20% seulement des élèves scolarisés», a-t-il souligné. Dr Henni lance un appel aux parents d’élèves de la wilaya ainsi qu’aux chefs d’établissements scolaires les incitant à faire vacciner les enfants âgés entre 06 et 14 ans, afin d’éviter l’appariation de maladies contagieuses, telles que la rubéole et la rougeole qui peuvent constituer un danger pour les enfants. Notre interlocuteur soulignera aussi que la campagne de vaccination contre ces maladies se poursuivra jusqu’à l’épuisement des stocks de vaccins disponibles au niveau des EPSP de la wilaya : « Nous n’arrivons toujours pas à comprendre les raisons de l’hésitation des parents. Avant même le lancement de la campagne de vaccination, à la fin de l’année 2017, nous avons entamé une campagne de sensibilisation et d’information pour expliquer les bienfaits de ce vaccin et éliminer les soupçons. Ca n’a malheureusement pas abouti à une grande adhésion. Les parents d’élèves ont toujours des craintes injustifiées, je leur lance un appel pour faire vacciner leurs enfants au niveau de nos EPSP ». Dr Henni déplore, par ailleurs, l’absence des moyens de transport au niveau des établissements scolaires vers les UDS (unité de dépistage et de suivi), chose qui rend plus difficile la détection de ce genre de maladies contagieuses par les équipes médicales de la DSP. En plus des cas de rubéole, le chef de service de la prévention ajoutera que pas moins de 2000 cas de pédiculose (prolifération de poux) ont été enregistrés par les services de la santé scolaire de la DSP depuis le début de l’année. Notre interlocuteur assure que d’autres cas pourraient s’ajouter dans l’ensemble des communes de la wilaya, pas uniquement dans les établissements scolaires, mais aussi au niveau des crèches et des centres de formation professionnelle. Dr Henni, nous fera savoir enfin que, suite à une demande du wali de Bouira, une campagne de lutte contre la prolifération des poux en milieu scolaire sera prochainement lancée à Bouira. Elle sera encadrée et financée par la wilaya.

Oussama Khitouche