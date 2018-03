Bouazghi attendu aujourd’hui à Bouira

Par DDK | Il ya 10 heures 10 minutes | 630 lecture(s)

C’est une visite marathon qu’effectuera M. Abdelkader Bouazghi, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, aujourd’hui, à travers la wilaya de Bouira.

Sa première escale est prévue à la coopérative de céréales et légumes secs (CCLS) du centre-ville de Bouira, où lui sera exposé et détaillé le programme de développement des semences et légumes secs. Un programme ambitieux qui a été mis en place depuis quelques années. Le directeur des services agricoles de la wilaya avait affirmé, récemment, que 2 000 hectares sont destinés à la culture des légumineuses, notamment les pois chiches et les lentilles, avec plus de 500 hectares ensemencés au niveau des fermes-pilotes d’Aïn Bessem, Khebouzia et El Hachimia. Ce n’est, toutefois, que depuis l’année dernière que la culture des lentilles a été expérimentée à Aïn Bessem et les résultats ont été «très satisfaisants», selon le premier responsable du secteur à Bouira. M. Abdelkader Bouazghi fera ensuite une halte au niveau de la forêt d’Errich, pour y assister à la présentation des indicateurs du secteur des Forêts de la wilaya. A souligner que la forêt d’Errich, destinée à devenir le poumon du chef-lieu de wilaya, a fait l’objet récemment d’un appel à manifestation au profit d’investisseurs. Pour le moment, aucun nom n’a encore été dévoilé quant à l’affectation du projet d’aménagement du site. Le ministre se rendra ensuite à M’Chedallah, pour l’inauguration de la Foire de l’huile d’olive. Dans la commune d’El Hachimia, il est prévu que le ministre inaugure un complexe avicole appartenant à un groupe privé en production depuis plus d’une année. Une structure qui produit un demi-million d’œufs par jour. Dans la même localité, un projet appartenant au même groupe privé sera également visité par le ministre, consistant en la transformation des fientes en engrais biologique. Il procèdera par ailleurs à la pose de la première pierre d’une unité de fabrication de produits visqueux. L’étape suivante de la visite ministérielle sera le barrage d’Oued Lek’hel, dans la commune d’Aïn Bessem, où M. Bouazghi assistera à l’ensemencement en alevins de ce plan d’eau, avant de prendre connaissance des indicateurs du périmètre irrigué «Les Arribs» s’étalant sur 2 226 hectares. Toujours à Aïn Bessem, le complexe frigorifique appartenant à un investisseur privé sera visité par le ministre qui y prendra connaissance des capacités de stockage de froid à travers la wilaya de Bouira. La délégation ministérielle se rendra ensuite à la ferme pilote Haicheur pour prendre connaissance du programme de production de semences. La visite s’achèvera en fin de journée avec l’inspection des travaux de modernisation de l’abattoir avicole de Caravic, au niveau du chef-lieu de wilaya. De nombreux agriculteurs seront présents aux différentes escales du ministre, notamment, indique-t-on, ceux qui réclament depuis plusieurs mois le rattachement de leurs exploitations agricoles aux périmètres irrigués. Le ministre sera probablement également interpellé sur l’exploitation des superficies forestières ayant été défrichées, d’autant que le directeur général des Forêts, M. Azeddine Sekrane, avait récemment affirmé que les potentialités d’investissements dans la production de pistaches, amandes, caroube et argan sont non négligeables, en plus de pouvoir mettre un terme aux factures d’importation de ces produits. Le domaine forestier à travers la wilaya de Bouira demeure actuellement sous-exploité et la proie de nombreuses personnes qui ne cessent de lorgner sur le tissu forestier pour agrandir leurs exploitations.

Hafidh Bessaoudi.