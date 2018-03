Un mois de fermeture pour les contrevenants

Par DDK | Il ya 10 heures 10 minutes | 711 lecture(s)

Bien que la wilaya de Tizi-Ouzou produise près d’un demi-million de litres de lait pasteurisé par an, ce produit de large consommation, subventionné par l’État de surcroît, ne couvre pas pour autant la demande de la wilaya, au grand dam des ménagers. À travers certaines communes et villages de Tizi-Ouzou, les transporteurs, car ces localités n’ont pour la plupart pas de distributeurs, ne livrent qu’une seule fois par semaine ce produit. Pour mettre fin aux fréquentes crises de lait, les responsables concernés ont décidé d’interdire la vente et l’utilisation du lait en sachet dans les cafés maures, ces établissements étant de gros consommateurs qui utilisent cette denrée à des fins commerciales. La loi est certes tombée, mais, sur le terrain, les cafetiers continuent d’utiliser cette matière destinée à la consommation ménagère. Questionné à propos de la pénurie de ce produit et de l’application de cette nouvelle mesure, le directeur du commerce a été catégorique : «Les quantités de lait produites qui sortent de nos laiteries sont les mêmes. La matière est disponible pour couvrir la demande locale. Ceux qui créent cette rareté sont les transporteurs, les distributeurs, les commerçants et certains établissements, dont les cafés maures. Une loi interdisant la vente et l’utilisation du lait dans les cafés maures est en vigueur et en application. Nous avons mis en place deux brigades chargées du suivi de l’application de cette mesure. Tous ceux pris en flagrant délit de commercialisation de lait en sachet risquent immédiatement la fermeture de leur local pour une durée 30 jours. En cas de récidive, la peine serait multipliée par deux. Rien que durant la journée d’avant-hier, nous avons surpris un vendeur qui a stocké 180 sachets au lieu de les proposer à la vente. Ce lait était sûrement destiné aux cafetiers et aux pratiques frauduleuses. Nous avons aussi surpris, dans la même journée, quelqu’un avec 18 sachets. Il était évident que cette quantité n’était pas destinée à la consommation ménagère. Mais plutôt aux cafetiers. Dans tous les cas de figure, les locaux des cafetiers pris en flagrant délit seront fermés pour une durée de 30 jours. Il en est même pour les locaux des commerçants qui approvisionnent les cafetiers en cette denrée, car ce sont eux qui sont à l’origine de la perturbation du marché du lait», avertit le directeur du commerce de la wilaya. A rappeler que la wilaya de Tizi-Ouzou dispose de quatre laiteries, à savoir celle Draâ Ben Khedda, Pâturage, Tifra-lait et Matinal. Elle reçoit, en outre, 1 213 tonnes de poudre de lait par mois. Les quatre laiteries produisent 498 500 sachets de lait par jour. La plus importante, soit la laiterie de Draâ Ben Khedda, produit 360 000 sachets/jour. Pour assurer la distribution, une équipe de 135 transporteurs sont déployés.

Hocine T.