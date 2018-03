10 milliards de subvention pour l’orge

Par DDK | Il ya 10 heures 26 minutes | 601 lecture(s)

M. Abdelkader Bouazghi, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, à effectué, hier matin, une visite de travail, à travers différentes localités de la wilaya de Bouira. Pour sa première halte, il a inspecté le CCLS où il s’est enquis des indices de son secteur et de celui des Forêts. A propos du rendement en orge, de l’ordre de 275 039 quintaux, classant la wilaya à la 42ème place à l’échelle nationale, le ministre informera que la loi de finances de cette année consacrera une subvention de 10 milliards de dinars pour soulager les éleveurs et autres maquignons qui le payaient plus de 2 750 dinars le quintal. Le ministre annoncera par ailleurs que la superficie emblavée est de l’ordre de 3 400 000 hectares, dont 1 600 000 de blé dur et 480 000 de blé tendre. Il annoncera l’installation d’une commission nationale pour le suivi de la campagne labours-semailles à travers chaque wilaya. Pour le ministre, les potentialités agricoles de la wilaya sont immenses, mais mériteraient d’être davantage développées : «Au vu des chiffres avancés, je déplore le faible rendement de certaines filières. D’autres wilayas, avec moins de potentialités, vous devancent de loin», regrettera le ministre.

Les Parcs Nationaux doivent bénéficier d’une attention particulière

Au niveau de la forêt d’Errich, M. Bouazghi déplorera que le site soit ainsi laissé à l’abandon : «C’est dommage qu’un tel espace ne soit pas judicieusement exploité», dira-t-il. Le responsable des Forêts expliquera au ministre qu’une parcelle a fait récemment l’objet d’un appel à manifestation pour investissement. Un projet d’une forêt récréative qui tarde à voir le jour, d’autant que la parcelle, de 147 hectares, sera attribuée à un seul investisseur qui aura la charge de son exploitation. Le responsable du Parc National du Djurdjura apportera également des informations sur cette réserve biosphère en mettant en exergue les espèces endémiques de cette zone. Faisant preuve d’un intérêt particulier pour les missions du PND, M. Abdelkader Bouazghi invitera le responsable à une réunion au ministère : «Nous allons programmer une réunion spéciale sur le Parc National du Djurdjura pour les problèmes duquel nous essayerons de trouver des solutions. Nous consacrerons une autre réunion pour le Parc de Chréa, ainsi qu’aux autres Parcs Nationaux, cela va de soi. Les Parcs Nationaux doivent bénéficier d’une attention particulière, ils méritent qu’on se penche longuement dessus. Les visites furtives des ministres sur le site ont démontré leurs limites», déclarera M. Abdelkader Bouazghi.

Les membres des EAC peuvent accéder à l’individualisation

Lors de l’inauguration de la Foire de l’huile d’olive au niveau du CFPA de Raffour, M. Bouazghi annoncera que les membres des Exploitations Agricoles Collectives (EAC) pouvaient désormais demander de sortir de l’indivision : «Pour les exploitants d’EAC, il est possible dès à présent de demander la division des parcelles collectives. Cela mettra fin aux problèmes de certains membres qui rencontrent des difficultés dans l’exploitation des parcelles allouées», indiquera le ministre. Concernant le rendement oléicole national, le ministre se montrera optimiste en révélant que d’ici 3 à 4 ans plusieurs régions viendront augmenter cette production oléicole : «Nous enregistrons une production annuelle de 80 millions de litres d’huile d’olive, avec les 60 millions d’oliviers plantés, dont 36 millions sont entrés en production. Il reste 24 millions de pieds encore non productifs, mais avec les régions du Sud du pays, nous nous dirigeons vers une exportation massive d’huile d’olive prochainement», se félicitera M. Bouazghi.

Hafidh Bessaoudi.