Le Cnapeste hier chez Benghabrit

La ministre de l’éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, a repris langue, hier, avec le conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (CNAPESTE).

En effet, une réunion entre la ministre de tutelle et le bureau national du Cnapeste s’est tenue hier en vue de relancer le dialogue autour de la plate-forme de revendications du syndicat, suite au gel de son mouvement de grève. La veille de cette rencontre, la ministre a appelé la famille de l'éducation à se mobiliser pour accompagner les élèves dans le rattrapage des cours non dispensés. Sur ce dernier point, le Cnapeste a proposé de rattraper les cours perdus pour les élèves durant la grève en contrepartie d'annuler la décision relative aux ponctions sur salaires des enseignants grévistes. «Le Cnapeste est prêt à assurer les cours perdus en raison de la grève illimitée des enseignants des trois paliers, à condition que le ministère de tutelle n'opère pas des ponctions sur les salaires des enseignants grévistes», a annoncé le chargé de communication du syndicat, contacté hier par téléphone. Il ajoutera : «Nous allons, lors de cette rencontre, débattre des revendications des enseignants des trois paliers scolaires contenus dans le PV national signé le 19 mai 2015». Il sera question lors de cette réunion, a-t-il dit, d’aborder la revendication relative à «la création d'une commission commune pour définir le nombre des postes et les modalités de promotion aux grades nouvellement créés (enseignant principal et enseignant formateur), et ce, en attendant le début du travail de cette commission le 7 mars, d'autant que l'approbation des promotions se fera avant la fin de 2018». Le Cnapeste, poursuit la même source, revendique aussi l’'installation officielle des structures de la médecine du travail, de formules de logement au profit des enseignants, de calcul des années d'étude aux écoles normales supérieures dans le parcours professionnel et dans sa retraite, de l'inventaire des biens des œuvres sociales, du droit à la prime d'excellence et celle du Sud avec un calcul sur la base de l'actuelle grille des salaires. A l’heure où nous rédigeons, la réunion du Cnapeste avec la première responsable du secteur, se poursuivait encore. Il convient de noter par ailleurs, que la ministre a fait savoir sur sa page Facebook qu'elle avait tenu, au siège de son département ministériel, une visioconférence avec les 50 directeurs de l'éducation nationale à travers le pays, en compagnie des chefs des centres d'orientation et de guidance scolaire et en présence des cadres de l'administration centrale. L’ordre du jour de cette rencontre est «la pré-évaluation pour l'application des instructions du ministère de l'Education concernant la réintégration des enseignants radiés suite à la grève illimitée et la mise en place d'un plan de prise en charge de la situation des élèves et leur état psychologique durant cette période». Elle a, à cet effet, donné des instructions pour «la mobilisation de tous les membres de la famille de l'éducation en vue d'accompagner les élèves et suivre leurs préparations notamment durant la période d'examens».

