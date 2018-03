Des élèves refusent de passer les examens

Par DDK | Il ya 10 heures 25 minutes | 518 lecture(s)

Même avec la reprise de travail des enseignants jeudi dernier, après une grève qui a duré près d’un mois, les élèves de plusieurs lycées de la wilaya de Bouira ont refusé de reprendre la pédagogie et de passer les examens du deuxième trimestre. En effet, après les élèves des lycées Abderrahmane Mira et Ourmrane de Bouira, qui ont boycotté les examens jeudi dernier, hier dimanche, c’était autour des élèves des lycées Houari Boumediene de Bouira et El-Mokrani de la commune d’Aïn-Bessem, de refuser aussi de passer les examens du deuxième trimestre, programmés pour la journée d’hier. Au niveau de ces deux établissements, les élèves se sont rassemblés et ont refusé de rejoindre leurs classes dès 8h du matin. Ils ont, ainsi, réclamé le renvoi des examens vers le mois d’avril prochain, afin qu’ils compensent le retard dû à la grève des enseignants : «Nous nous ne pouvons pas passer directement les compositions du deuxième trimestre après la reprise des enseignants. Non seulement, nous avons raté presque tous les cours du second trimestre, mais aussi nous n’avions rien préparé. C’est anti-pédagogique et ça pourrait affecter sérieusement la psychologie des élèves, particulièrement ceux qui passeront l’examen de baccalauréat», explique Afsane, un élève de terminale au lycée El-Mokrani d’Aïn-Bessem. Les élèves réclament un report des examens au moins pour la période d’un mois, soit après les vacances scolaires du printemps: «Nous devons d’abord compenser et récupérer les cours qu’on a raté durant la période de la grève de nos enseignants, afin qu’on puisse passer convenablement les examens. Nous sommes prêts même à étudier durant la première semaine des vacances pour récupérer le volume des cours nécessaires et passer juste après le retour des vacances les examens», soulignent-ils. À noter, enfin, qu’au niveau des deux établissements, les compositions ont été annulées par les responsables d’administration, mais aucune nouvelle date n’a été fixée. Les enseignants ont assuré des cours pédagogiques au lieu des examens.

Oussama Khitouche