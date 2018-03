Bouazghi promet de sévir

Par DDK | Il ya 10 heures 32 minutes | 506 lecture(s)

La production laitière est estimée à près de 70 000 000 de litres annuellement, selon les services de la DSA de Bouira. Mais la collecte reste en deçà des attentes et ne dépasse guère le cap des 34%.

Pour le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, M. Abdelkader Bouazghi qui était avant-hier à Bouira, ce problème de collecte n’est pas spécifique à la wilaya de Bouira et il révèlera que sur les 4 milliards de litres de lait produits annuellement en Algérie, quelques 900 millions de litres seulement sont collectés et destinés à la consommation. Un écart qui a fait réagir le ministre qui promettra que des mesures urgentes seront prises avant le mois de Ramadhan pour parer à ces failles «qui pénalisent l’économie nationale ainsi que le consommateur au quotidien». Il est vrai que, selon les explications fournies par les services de la DSA, le lait qui n’est pas collecté est utilisé par les crémeries ou pour la consommation familiale. On déplore également des quantités importantes de lait revendues hors de la wilaya et qui se retrouve ainsi hors circuit de collecte. De plus, malgré les instructions fermes du ministre du Commerce qui interdisent l’utilisation du lait pasteurisé dans les cafés maures et autres cafeteria, force est de constater qu’à travers la wilaya de Bouira, les services de la DCP ont encore beaucoup de travails pour que ces mesures soient appliquées.

Des œufs de Bouira à destination du Qatar et des émirats Arabes Unis



M. Abdelkader Bouazghi, lors de sa visite d’inspection à Bouira s’est par la suite rendu dans la commune d’El-Hachimia pour l’inauguration officielle du complexe avicole appartenant à un particulier. Avec une capacité de production de 455.000 œufs/jours, cet investisseur se positionne parmi les premiers fournisseurs du Qatar et des Emirats Arabe Unis, en employant près de 70 personnes sur la chaine de tri et d’emballage. Selon cet investisseur, lors de la prochaine réforme, il procédera au remplacement des sujets ainsi que de son extension pour atteindre les 600.000 poules. Toujours à l’actif de cet investisseur privé, un immense projet de réalisation d’une unité de fabrication de mayonnaise pour lequel le ministre procédera à la pose de la première pierre. Une fois réalisée, cette usine produira de la mayonnaise et après extension élargira sa gamme avec d’autres produits tels le ketchup, la moutarde, les soupes, des crèmes pâtissières, anglaises, flancs, ente autres. «Nous avons les possibilités de fournir les professionnels, en plus des hôtels, des cantines des collectivités locales, des restaurants universitaires…Au total, nous produiront 18 produits différents sous plusieurs formats variant des sachets individuels jusqu’au bidon de 5 litres. La machine pour casser les œufs peut traiter 480.000 œufs/jour en séparant les blancs et les jaunes», indiquera cet investisseur. Le ministre, séduit par ce projet, se réjouira de cet investissement et encouragera les efforts de l’investisseur tout en lui réitérant son soutien et son accompagnement. M. Limani Mustapha, le wali de Bouira se montrera fier des compétences algériennes qui restent en Algérie pour contribuer au développement local, notamment dans le domaine de l’agro-alimentaire. La délégation ministérielle s’est ensuite rendue sur un autre site appartenant toujours à ce même investisseur, pour inspecter les travaux d’une unité de traitement de fientes de volailles qui s’étend sur deux hectares. Sur place, le ministre apprendra que pas moins de 200 tonnes de fientes seront traitées au quotidien, soit l’équivalent de 2.000.000 de poulets répartis à travers les wilayas de Bouira mais également de Bordj Bou Arreridj. Plusieurs techniques de déshumidification et d’oxygénation sont à la base de ce système pour produire au bout de la chaine des engrais fertilisants entièrement bio. Le ministre s’est par la suite rendu au niveau du barrage d’Oued Lek’hel, dans la commune d’Ain Bessem où M. Abdelkader Bouazghi a assisté à l’ensemencement d’alevins de ce plan d’eau avant de prendre connaissance des indicateurs du périmètre irrigué "les Arribs" s’étalant sur 2.226 hectares. Dans cette même commune, c’est le complexe frigorifique appartenant à un investisseur privé qui a été visité, l’occasion pour le ministre de prendre connaissance des capacités de stockage de froid à travers la wilaya de Bouira. Une wilaya qui possédait déjà 37 chambres froides d’une capacité de 120.000 m³ mais dont les objectifs sont d’atteindre à l’horizon 2020 plus de 250.000 m³. La visite s’est achevée tard dans la soirée avec l’inspection des travaux de modernisation de l’abattoir avicole de Caravic au niveau du chef-lieu de wilaya.

Hafidh Bessaoudi