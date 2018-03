Un salon dédié à l'agriculture de montagne

Par DDK | Il ya 10 heures 33 minutes | 467 lecture(s)

La subdivision de l'agriculture de Sidi-Aich dans la wilaya de Béjaïa, l'APC de Sidi-Ayad et l'Association défis pour la solidarité et développement de Sidi Ayad ont organisé du 2 au 3 du mois en cours un salon voué à l'agriculture de montagne. Cette manifestation s'est déroulée au niveau de l'école primaire de Hamam à Sidi-Ayad. La rencontre a enregistré une forte participation des producteurs des produits du terroir, tels que l'huile d'olive, la figue sèche, le miel… Les présents à l'ouverture de ce salon de l'agriculture de montagne sont le P/APW, le Directeur des services agricoles, le chef de daïra de Sidi-Aich, le Président de la chambre de l'agriculture, le P/APC de Sidi-Ayad et le chef de la subdivision de l'agriculture de Sidi-Aich. L’école primaire de Hamam s'est avérée trop exiguë pour contenir les centaines de visiteurs venus découvrir le salon, une première dans cette localité rurale. Le programme de cette rencontre comportait des expositions et vente des produits du terroir ainsi que plusieurs communications présentées par des professionnels du secteur. En effet, plusieurs thèmes furent traités tels que l’agriculture familiale, les coopératives agricoles, le calendrier apicole, l’élevage bovin laitier et les changements climatiques. Par ailleurs, la direction des services agricoles de la wilaya de Béjaia a organisé une journée de formation en direction des maraîchers (producteurs de légumes) portant sur «Itinéraire technique des cultures maraîchères» (ail, oignon, tomate, poivron, piment) et la «Protection phytosanitaire de la tomate sous serre». Cette journée scientifique a eu lieu le 26 février au siège de la Direction des Services Agricoles de Bejaia. La dite formation a été encadrée par l’Institut technique des cultures maraîchères et industrielles des Issers, de Boumerdès et la station régionale de protection des végétaux de Dràa Ben Khedda.

Rachid Z.