9,7 milliards DA pour le désenvasement de dix barrages

Par DDK | Il ya 10 heures 32 minutes | 574 lecture(s)

Afin de permettre une meilleure exploitation des barrages desservant en eau potable plusieurs milliers de foyers, des opérations de désenvasement seront prochainement lancées à travers le territoire national. Selon une source proche du ministère des Ressources en Eau, une enveloppe de 9,7 milliards de dinars vient d’être allouée pour le désenvasement de 10 barrages, ce qui permettra de recouvrer pas moins de 46 millions de m3 de capacité de ces plans d’eau. Nous apprendrons, par ailleurs, que des avis d’appels d’offres ont d’ores et déjà été lancés pour les opérations de désenvasement des barrages de Djorf Torba à Bechar, de Merdja Sidi Abed à Relizane et Fergoug à Mascara. D’autres avis d’appel d'offres seront prochainement lancés pour 4 barrages, à savoir celui de Hamiz à Boumerdès, Ghrib à Aïn Defla, Zardeza à Skikda et celui de Bouhanifia à Mascara également. Pour les trois barrages de K’sob à M’sila, celui de Béni Amrane à Boumerdès et Foum El Gueiss à Khenchella, les opérations de désenvasement seront prises en charge par l’ANBT avec ses propres moyens. A noter que l’ANBT a passé commande auprès de l’entreprise nationale des équipements industriels ALIECO pour la réalisation de trois dragues qui sont actuellement en cours de construction dans ses ateliers. En l’absence de curage, les plupart de ces barrages ne sont plus en mesure d’assurer une alimentation en eau potable aux populations, à l’instar du barrage de Hamiz, dans la wilaya de Boumerdès, datant de l’ère coloniale (réceptionné en 1879). De même pour le barrage de K’sob dans la wilaya de Boumerdès qui a été réalisé en 1934 pour être opérationnel en 1940. Toutefois, ce barrage a bénéficié de travaux de surélévation en 1972 pour accroître ses capacités de stockage, prévues à 31 millions de m3, mais qui sont actuellement à 11 millions de m3 à cause justement du taux d’envasement. D’autres barrages plus récents ne sont toutefois pas épargnés par le phénomène de l’envasement, à l’exemple de celui de Djorf Torba, dans la wilaya de Bechar, réalisé en 1966, celui de Fergoug à Mascara, également construit dans les années 1960, ou encore plus récemment celui de Béni Amrane, dans la wilaya de Boumerdès, achevé en 1988.

H. B.