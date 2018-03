Les opérateurs exposent leurs soucis

Par DDK | Il ya 10 heures 33 minutes | 535 lecture(s)

«Dans le cadre du suivi des projets d’investissement agréés et des contraintes liées à leur lancement, le wali de Tizi-Ouzou, M. Mohamed Bouderbali, a présidé une réunion de travail, ce jour, lundi 5 mars 2018», indiquait hier un communiqué diffusé par le cabinet de la wilaya.

La réunion a regroupé les Directeurs de l’exécutif de la wilaya en charge des dossiers, des représentants du Forum des Chefs d’Entreprises et des investisseurs dans les différentes branches d’activités économiques. «Le but d’une telle rencontre est de débattre les problèmes et contraintes que rencontrent les investisseurs et les solutions préconisées à court terme pour encourager les promoteurs à concrétiser leurs objectifs. Le wali a, dans un premier temps, rappelé les différentes étapes et procédures administratives nécessaires pour faire aboutir le dossier d’investissement. Il a également énuméré quelques difficultés liées à certaines zones d’activités, notamment les oppositions de quelques citoyens qui empêchent les promoteurs de prendre possession de leurs assiettes», explique le document. «Il a ensuite informé l’assistance de la nécessité de lever toutes les contraintes bureaucratiques qui entravent le processus d’investissement. Par la suite, il a donné la parole aux investisseurs, qui, chacun dans son domaine, ont posé les problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment la viabilisation de certaines zones d’activités nouvellement créées, la réduction des délais d’établissement de permis de construire et actes de concession. Ce à quoi, les différents directeurs ont répondu, chacun en ce qui le concerne, en apportant les clarifications et solutions réglementaires. Enfin, M. le wali a instruit les directeurs d’aplanir l’ensemble des difficultés rencontrées par les investisseurs et d’accélérer la cadence dans le traitement des dossiers», ajoute encore le communiqué.

