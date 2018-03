L’impact des changements sociologiques sur l’enfant en débat

Par DDK | Il ya 10 heures 33 minutes | 357 lecture(s)

«La psychologie infantile dans le cadre des changements sociologiques» était le thème du séminaire international tenu, hier, à l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira. Initiée par le département de sociologie, en collaboration avec le réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant "NADA", cette rencontre a vu la participation d’enseignants et de chercheurs de plusieurs universités du pays, mais aussi de l’étranger, notamment de la Tunisie, du Maroc et de la Turquie. Le coup d’envoi des travaux, d’une durée de deux jours, a été donné durant la matinée d’hier au niveau de l’auditorium de l’université par le recteur et le président de l’APW de Bouira. Ceux-ci ont mis l’accent sur l’importance de ce genre de rencontres scientifiques pour la promotion de la recherche psychologique en Algérie, mais aussi pour développer l’image de l’université de Bouira et du secteur de la recherche scientifique en Algérie. Ainsi, et après la cérémonie d’ouverture, les participants ont exposé la principale problématique de ce colloque, qui n’est autre que qu’une étude psychologique et sociologique sur l’impact des changements politiques, économiques et sociologiques actuels sur la psychologie de l’enfant. Selon cette étude réalisée sur une échelle de trois pays du monde, pas moins de 350 millions d’enfants, recensés par l’organisation mondiale UNICEF, sont en danger face à des changements politiques, économiques ou sociologiques importants. L’étude s’est axée particulièrement sur le cas des enfants syriens exposés, selon cette même étude, à de graves séquelles psychologiques dues à un conflit politique et à une guerre civile qui durent depuis 2011. Des enfants sont aussi en danger dans d’autres pays plus stables et sans conflits, à l’image de ceux des États-Unis d’Amérique, où les enfants, en bas âge notamment, sont confrontés à la dissolution des cellules familiales, à des dépassements dans les milieux scolaires, à des fléaux sociaux et à une invasion technologique sans précédent. En Afrique sub-saharienne, les enfants sont confrontés à un danger plutôt économique et nutritionnel, notamment la famine collective, l’exode en masse et la guerre. Toujours selon cette étude, ces trois échantillons confirment les changements importants sur la formation et la progression psychologique des enfants à travers le monde. Des changements qui risquent de provoquer de nouveaux conflits et des disfonctionnements sociologiques. À travers plus de 20 conférences et interventions, se rapportant à plusieurs thématiques liées à cette problématique, les participants tenteront en premier lieu d’étudier l’ampleur exacte de ces changements sur la psychologie infantile et, par la suite, adopter une charte commune pour le lancement d’une étude à l’échelle internationale pour la protection des enfants, particulièrement au niveau des zones de conflits. Un rapport de recommandations sera aussi établi à la fin des travaux de ce séminaire. Il sera adressé à différentes organisations gouvernementales et non-gouvernementales, chargées de la protection des enfants.

Oussama Khitouche