L’assassin condamné à la peine capitale

Par DDK | Il ya 10 heures 31 minutes | 887 lecture(s)

La peine de mort a été confirmée par le juge, à l’encontre d’Amar. B, 63 ans, reconnu coupable dans l’assassinat de quatre personnes, tous membres de sa famille le mois de juin dernier, dans la commune de Taghzout, au nord de la wilaya de Bouira. Après plusieurs heures de délibérations, que le juge chargé de l’affaire du quadruple assassinat a rendu le verdict confirmant la peine capitale requise quelques heures auparavant par le procureur de la République. Au cours de l’audience qui a duré jusqu’à une heure tardive de la soirée du dimanche dernier, le principal accusé, B. Amar, avait avoué les faits : il reconnut l’assassinat de quatre membres de sa propre famille : frère ainé âgé de 76 ans, l’épouse de ce dernier âgée de 59 ans et leurs deux fils âgés de 39 et 32 ans qui ont été froidement abattus entre le 11 et le 20 juin dernier. L’arme du crime de B. Amar est son fusil de chasse. Le mobile de cet acte atroce est, d’après l’assassin, un conflit familial autour d’une parcelle de terrain et d’une route datant de plus de 30 ans. L’avocat de B. Amar avait requis un allégement, mais le juge prononcera la peine de capitale contre son client.

O. K.