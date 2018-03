31 bombes artisanales découvertes par l’Armée

Par DDK | Il ya 10 heures 32 minutes | 592 lecture(s)

Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, avant-hier, 31 bombes de confection artisanale, au cours d’une opération de recherche et de ratissage menée à Bouira, a indiqué le MDN dans un communiqué diffusé hier. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Bouira/ 1 ère RM, un détachement de l’Armée nationale et populaire a découvert et détruit, le 4 mars 2018, 31 bombes de fabrication artisanale», a indiqué le MDN. Dans le même communiqué, la même source précise que «d’autres détachements de l’Armée ont détruit à Tizi-Ouzou et à Batna quatre (4) casemates contenant des vivres et récupéré une quantité de munitions».

Bachir A.