Benghabrit réunit les syndicats aujourd’hui

La ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, réunira aujourd’hui les syndicats autonomes du secteur. Ce rendez-vous sera une occasion pour les deux parties concernées de discuter des points ayant trait à la création d'une commission mixte chargée de fixer le nombre des postes et les modalités de promotion aux grades nouvellement créés (enseignant principal et enseignant formateur). Joint hier par téléphone, le porte-parole du Conseil des enseignants des lycées d’Algérie (CELA), Idir Achour, dira que «le département de Nouria Benghabrit nous a conviés à la table du dialogue sur le nombre de postes de promotions à pourvoir». «Nous allons lors de cette rencontre demander à la tutelle de mettre en œuvre les résultats de la commission mixte chargée de la révision du statut particulier des travailleurs du secteur», a-t-il encore indiqué. Il estime dans ce sens que «c’est la révision du statut particulier des travailleurs du secteur qui va permettre de régler les problèmes qui entachent le secteur de l’éducation». Par ailleurs, ce syndicaliste fera savoir que l’intersyndicale de l’éducation, regroupant cinq syndicats, «convoquera son conseil national le 10 mars prochain pour évaluer la situation des lieux et prendre les décisions qui s’imposent». Le même interlocuteur estime que les syndicats du secteur (CELA, SATEF, SNAPEST, SNTE, UNPEF) sont contraints de recourir à la pression, puisque, a-t-il dit, «le dialogue ne fonctionne plus». Il convient de souligner, en outre, que la ministre de tutelle et le CNAPESTE, ont convenu, lors de la réunion qui s'est tenue dans la nuit de dimanche à lundi derniers, de maintenir la séance ouverte jusqu'à la signature du P-V final. Lors de cette rencontre, il a été procédé à «l'examen des préoccupations socioprofessionnelles et le contenu des P-V introduits dans l'avis de grève», lit-on dans le communiqué du ministère de tutelle. A l'issue d'un débat «marqué par un dialogue sincère entre les deux parties», les représentants du ministère ont répondu à tous les points soulevés et ceux mentionnés dans l'avis de grève illimitée, formulés dans un PV commun en attendant son officialisation au cours de la prochaine rencontre», ajoute le communiqué. «Hormis un seul point reste en suspens», indique le ministère dans le même document. Il s'agit de la réintégration des enseignants radiés et ayant reçu des décisions de révocation visées par les services de contrôle financier, a précisé le communiqué, indiquant que «le ministère a fait savoir que toutes les facilitations ont été accordées à ces enseignants à condition de déposer les recours individuels, conformément à la loi, en donnant des instructions pour leur réintégration immédiate».

