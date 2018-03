Une station de dessalement d’eau de mer en option

Par DDK | Il ya 12 heures 9 minutes | 753 lecture(s)

L’alimentation régulière en eau potable des communes sises au nord-ouest de la wilaya de Bejaia sera désormais possible, à la faveur d’une décision importante que vient de prendre le département ministériel de Hocine Necib. En effet, le ministère des Ressources en eau vient d’inscrire au profit de la wilaya un projet de réalisation d’une station de dessalement de l’eau de mer pour régler définitivement le problème de pénurie d’eau au niveau des régions situées à l’ouest du chef-lieu de wilaya, a-t-on appris de la cellule de communication de la wilaya. D’une capacité totale de de 50.000 m3/jour, soit l'équivalent d'un barrage d’eau, cette station est censée satisfaire le besoin en eau potable de la région nord-ouest de la wilaya, a indiqué la même source. Pour rappel, lors de sa visite de travail et d’inspection effectuée les 18 et 19 février derniers dans la wilaya de Bejaia, le ministère Hocine Necib a annoncé que deux propositions étaient à l’étude pour assurer l’approvisionnement des municipalités de la région ouest de la wilaya en eau potable de manière régulière. Le ministère des Ressources en eau devait choisir entre l’installation d’une station de dessalement de l’eau de mer ou la réalisation d’un barrage à Beni Ksila. « Nous n’avons que deux solutions pour alimenter les communes situées à l’ouest de la wilaya de Bejaia en eau potable : ou nous réalisons un barrage ou nous optons pour une station de dessalement. Nous avons lancé une étude pour voir quelle est la solution optimale à même de résoudre ce problème pour la région ouest de Bejaia, bien que personnellement je sois favorable à l’option du dessalement. Nous devons attendre les résultats de cette étude, qui seront rendus dans moins d’un mois, pour se fixer sur la solution idoine», avait-il déclaré. Finalement, l’option est pour la première solution, bien que coûteuse. Par ailleurs, notre source n’a pas encore précisé le montant de cette opération ni les délais de réalisation de cette station de dessalement, qui approvisionnera en eau potable les communes de Beni Ksila, Taourirt Ighir, Adekar et la partie ouest de la commune de Bejaia. Toujours dans le secteur hydraulique, la wilaya de Bejaia a bénéficié d’un projet d’envergure, concernant la réalisation d’une station de traitement monobloc d’une capacité de 10.000 m3/j. Cette station sera réalisée au niveau de la région de Saket et permettra une distribution régulière de l'eau potable au profit de toute la région ouest du chef-lieu de wilaya.

Boualem S.