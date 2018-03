La Kabylie fête la femme !

Par DDK | Il ya 11 heures 34 minutes | 705 lecture(s)

La journée du 8 mars, par la forte symbolique qu’elle représente dans l’histoire du combat de la femme pour ses droits, son émancipation et sa dignité humaine, est cette année encore célébrée dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Des cérémonies, des expositions, des conférences, des projections de films et un gala artistique, tous dédiés à la femme, seront organisés par les différentes directions de la wilaya de Tizi-Ouzou, ainsi que les organismes et associations. Dans la localité de Aïn El Hammam, la célébration de cette journée, a commencé il y a quelques jours avec l’organisation du semi-marathon féminin qui a vu la participation de plus de 1 400 femmes venues des quatre coins du pays, et ce, vendredi passé. Pour aujourd’hui, l’auberge de jeunes, relevant de la direction de la jeunesse et des sports, abritera la deuxième édition de miss Michelet. Ainsi, 19 jeunes filles de cette région vont concourir pour le prix de miss Michelet. Cette manifestation est tant attendue après le succès qu’a connu la première édition. Au chef-lieu de la wilaya, plusieurs activités sont prévues. La direction de la culture a tracé un programme sous le thème «Hommage à la femme, la mère et la mère patrie». La cérémonie du lancement des festivités a été organisée avant-hier avec une projection du film «Tiɤri n uzar», réalisé par la crèche «Dacine» avec Samir Djoudi. S’en est suivi, un hommage et remise de cadeaux aux retraitées du secteur de la culture et des "femmes de culture" de la wilaya de Tizi-Ouzou. L’espace des expositions de la maison de la culture a abrité, la même matinée, plusieurs expositions ayant trait entre autres à l’artisanat (tapis, habits traditionnels, bijoux, poterie, burnous, maroquinerie), produits cosmétiques, arts plastiques, produits du terroir, recyclage, exposition de livres et vente-dédicace avec les auteures. Sans oublier les cheffes d’entreprises affiliées au FCE qui, elles aussi, étaient au rendez-vous. Pour hier, un récital poétique "achewiq" et chants populaires interprétés par des femmes ont égayé le public. Dans l’après-midi, une table ronde intitulée «Quand la femme œuvre pour la culture algérienne authentique» animée par Lynda Tamerari, journaliste-radio et Nadia Heffaf, artiste peintre. Toujours dans la même journée d’hier, des cheffes d’entreprises ont bénéficié d’une journée de formation, organisée par le FCE à la bibliothèque de lecture publique. Dans la même enceinte, une conférence autour du leadership au féminin a été organisée. À la cinémathèque, les amateurs du cinéma, ont redécouvert «La Langue de Zahra», un film réalisé par Fatima Sissani. Pour la journée d’aujourd’hui, un riche programme a été initié pour honorer les femmes de la wilaya. Le wali Mohammed Bouderbali chapeautera la cérémonie organisée en l’honneur des femmes, où il sera notamment question d’honorer cinq femmes retraitées du secteur des collectivités locales. La direction de la SDC honorera les femmes de son organisme, les femmes journalistes ne seront pas en reste, lors d’une cérémonie au musée El Moudjahid. La direction de la culture, en collaboration avec les différents organismes qui lui sont rattachée, organise, dans la continuité de son programme, au théâtre régional Kateb Yacine, un gala artistique et un défilé de mode avec le Croissant Rouge ; au centre culturel Matoub Lounès d’Ain El Hammam, un spectacle théâtral ; à la cinémathèque, une projection de "Yemma", film réalisé par Djamila Sahraoui. Les festivités se poursuivront pour la journée de demain avec la cérémonie de clôture prévu l’après midi.

Kamela Haddoum