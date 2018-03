Abdelghani Hamel préside une cérémonie

Par DDK | Il ya 11 heures 34 minutes | 396 lecture(s)

Comme à l’accoutumée, la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) n’a pas manqué le rendez-vous du 8 mars. Le directeur général de la sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel a présidé, avant-hier, la cérémonie de célébration de la Journée internationale des droits de la femme coïncidant avec le 8 mars de chaque année. C’est dans une ambiance conviviale que M. Hamel a tenu à rendre un grand hommage à la Femme algérienne. Dans une allocution lue en son nom par la commissaire-divisionnaire de police et présidente de la cellule de communication à la DGSN, Hind Akkouche, le général-major Abdelghani Hamel a fait savoir que l’intégration de la femme dans les rangs de la police représente actuellement plus de 10,22 % du nombre global du personnel, tous grades et postes de responsabilité confondus. Tout en saluant, à l’occasion, la place privilégiée qu’occupe la femme algérienne au sein des rangs de la sûreté nationale, M. Hamel a précisé que le corps de la sûreté nationale a réuni toutes les conditions favorables à l’émancipation de la femme sur le plan professionnel au sein de l'institution policière. Il a également mis en avant la place qu'occupe la femme dans la société tout en rappelant ses sacrifices et son rôle tant durant la guerre de Libération nationale que dans le développement du pays. Le général-major Abdelghani Hamel a indiqué que «les réformes constitutionnelles et juridiques initiées par le président de la République avaient pour objectif de renforcer la participation de la femme algérienne à l'édification sociale, à travers les opportunités qui lui sont offertes pour contribuer à la vie politique et aux efforts de développement». À cette occasion, la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, la ministre de la Poste et des TIC, Imene Houda Feraoune, et la ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati ont été honorées par le général-major Ebdelghani Hamel. Aussi, des policières, des femmes du mouvement associatif, des parlementaires, des journalistes de différents médias, des artistes, des personnalités nationales et sportives ont été honorées en reconnaissance de leurs réalisations dans divers domaines qui ont démontré de quoi la femme algérienne est capable.

L.O.Challal