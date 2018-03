Remaniement au sein de l’exécutif de l’APC

Par DDK | Il ya 29 minutes | 1 lecture(s)

Lors d'une assemblée ordinaire tenue à la salle des délibérations, le président de l'APC de Boghni, Belkacem Amroune, a procédé, jeudi dernier, au remaniement de son exécutif. Le changement est survenu après la démission d'un élu du PT, en l'occurrence Merabtène Salim, du poste de vice-président qui lui était confié au lendemain de l'installation de l'assemblée. Le jeune élu a justifié son retrait par l'évolution positive de sa carrière professionnelle. Avant de prendre acte de la décision de cet élément qui gardera néanmoins son statut d'élu à l'assemblée, le premier responsable de l'APC a tenu à «saluer l'engagement et la sincérité dont il a fait preuve au sein de l'instance élue». Ce changement, somme toute inattendu, a été une occasion pour le président de l'APC d'élargir son alliance en intégrant le FLN dans son exécutif. Ainsi, avec l'approbation de la majorité des élus, Zoheir Mameri, tête de liste de l'ex parti unique, hérite d'une vice-présidence. Ce nouveau membre de l'équipe municipale, auquel il faut ajouter trois vice-présidents issus du PT et du FFS, n'a pas caché sa satisfaction de la confiance qu’on lui accorde sans omettre d'exprimer sa «disponibilité à contribuer pour le bien de la commune». À l'ordre du jour de la même assemblée, le président de l'APC a officialisé la composante des commissions communales après l'annulation de la première délibération, rejetée par la tutelle administrative pour non respect des dispositions du code communal, notamment l'aspect lié à la répartition du nombre d'élus dans chaque commission. Au terme d'une réunion tenue à la fin des travaux de l'assemblée, un vote a été organisé pour élire les présidents des quatre commissions. Ainsi, le PT présidera les commissions finances et environnement, le FFS dirigera la commission sociale et le FLN aura la charge de la commission urbanisme et aménagement.

Merzouk Haddadi