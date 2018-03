Quand le mensonge devient une pseudo-vérité !

Par DDK | Il ya 29 minutes | 1 lecture(s)

S. Ait Hamouda

La raison puise le sens de notre infatigable volonté. Elle se malmène, elle déraisonne parfois, mais l’essentiel est dans les tréfonds de notre raisonnement. Plus on se triture les méninges, plus il y a des problèmes, en amont et en aval. Plus on se casse la tête, moins on réussit l’opération qui consiste à trouver à relever le chef, et à se tenir droit dans ses bottes. L’illusion de faire dans la dentelle, après moult essais, revient à démembrer tout l’écheveau et tout ce qui le maintient solide. J’offre ma dernière chance à la plus belle des innovations farfelues pour apprendre les rudiments de la peur. Inquiet jusqu’à l’os, on ne peut faire autrement que suivre les caravanes interminables dans le songe éveillé. Boire le calice jusqu’à la lie, sans réfléchir, sans penser outre mesure, ni cogiter avec l’intime conviction d’avoir atteint l’innommable. Autrement dit, on navigue à vue sans savoir où l’on va. Nous nous laissons prendre comme des bleus, sans rien apporter de neuf à la galère. Sans faire ni défaire ce qui a été échafaudé la veille avant le coucher. Que nous soyons reconnaissants à tous, mais pas exagérément. Cependant, se confronter avec des fleurets mouchetés ne mène nulle part. Tu ne blesseras personne à ce duel, parce qu’il n’y a pas de quoi se tordre en conjecture, à ne plus finir. Il s’en passe des vertes et des pas mûres au gré des vents. Que l’on se dispute à ne plus finir pour un poste de responsabilité, agrémenté de mensonges et d’inventions hors normes, cela tout le monde le subodore. Toutefois, on finit toujours par se découvrir nu devant le seigneur, à gémir, à trémousser à geindre jusqu’à la dernière larme sans gagner un iota. Mais dans le problème qui nous concerne, il y a de nombreuses bévues ourdies par les gens qui sombrent avec leur tout venant de n’importe quoi et de mystifications. Vient le temps de vérité où tout sera clair et limpide comme de l’eau de roche. Et à l’occasion de la journée Mondiale de la femme : Joyeuse fête à toutes, notamment à… Djamila Bouhired !

S. A. H.