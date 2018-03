Opération «toilettage» de la capitale des Hammadites

Par DDK | Il ya 3 heures 32 minutes | 334 lecture(s)

Pour bien accueillir le printemps qui s’approche à grands pas et redonner un tant soit peu son lustre d’antan à la capitale des Hammadites, les services de nettoiement de la commune de Béjaïa ont décidé d’y mettre le paquet à partir d’hier, en débarrassant la ville de toutes les ordures et de tous les gravats et objets encombrants qui se sont amoncelés depuis des semaines dans les quartiers. Rachid Mansouri, vice-président d’APC chargé de l’hygiène, a même lancé un appel aux habitants de sortir tous les objets qui encombrent les appartements comme les vieilles chaises cassées, les vieux matelas et les appareils électriques ou électroniques hors d’usages. Des citoyens, des associations, des entreprises privées ont contribué avec une vingtaine de camions pour l’enlèvement des ordures et bien sûr les travailleurs du service de nettoiement et ceux des espaces verts sont mobilisés pour la réussite de l’opération. Tous les quartiers sont concernés même ceux qui se trouvent à la périphérie de la ville, comme Tala Ouriane, Bir Es-salem ou Sidi-Ahmed. Les camions de l’APC et ceux des privés passeront dans tous les quartiers et emporteront toutes les ordures et tous les déchets à la décharge. Les bacs-poubelles qui enlaidissent la ville par leur saleté et leur vétusté seront, également, changés par d’autres flambant neuf, et les nouveaux bacs à ordures seront de couleurs blanche, bleue et grise en préparation des citoyens au tri des déchets qui sera bientôt instauré dans ville de Béjaïa. Les commerçants sont déjà destinataires de courrier les invitant à couper et à plier proprement leurs cartons et à ne les sortir qu’aux horaires fixés. Cette opération de nettoiement de la ville, déclare le responsable de l’hygiène de l’APC, sera continuée avec la taille des arbres et l’embellissement des espaces verts. L’EPIC de nettoiement de la wilaya de Béjaïa, dite «BOUGIE NET», est en train de prendre forme et s’installer doucement. Elle a déjà réceptionné 26 camions entre bennes-tasseuses et camions de lavage qui portent sigle. Avec la mise sur pied de cette entreprise qui atteindra sa vitesse de croisière avant le mois de Ramadhan et la sensibilisation des habitants, tous les quartiers de la ville retrouveront sans aucun doute leur lustre d’antan.

B. Mouhoub