«Le projet donnera davantage de prérogatives aux maires»

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Noureddine Bedoui, a annoncé, hier en marge de l’ouverture de la première session de formation au profit des maires des 48 wilayas, qu’une plate-forme de formation à distance au profit des maires sera mise en service très prochainement.

En plus de l’ouverture de l’école de formation des ingénieurs de la ville au niveau de la wilaya de Tlemcen, Bedoui a indiqué que «la plate-forme de formation via internet sera d’une très grande utilité pour nos maires, au même titre que l’école de formation des ingénieurs de la ville, dont les diplômés seront engagés au service de nos villes et communes. L’annonce officielle de la mise en service de la plate-forme et de l’ouverture de l’école de formation des ingénieurs se fera très prochainement», a-t-il assuré. M. Bedoui qui est intervenu par une visioconférence avec une projection à travers l’ensemble des 48 wilayas, a aussi indiqué que le processus de formation des maires se poursuivra pour une durée de cinq années. Il touchera plusieurs sujets, notamment ceux en relation avec la modernisation de l’administration locale, la bonne gouvernance locale, la fiscalité locale et l’investissement. Dans le même sillage, le ministre de l’Intérieur a aussi déclaré que le projet de la nouvelle loi des collectivités locales donnera davantage de prérogatives aux maires : «Le programme de formation va se poursuivre pour une durée de cinq ans. La formation des maires s’inscrit dans le cadre des réformes de modernisation du secteur, de la décentralisation et de la démocratie participative. Les citoyens devront, désormais, s’impliquer dans la gestion des collectivités, via les assemblées communales. La nouvelle loi, actuellement en élaboration, aidera à une décentralisation effective de la gestion locale, puisque les maires auront de nouvelles prérogatives», a-t-il déclaré. M. Bedoui a, par ailleurs, lancé un appel aux maires du pays à s’adapter aux exigences de la société et aux attentes des citoyens, en plus des efforts d’ouverture économique, notamment en s’impliquant directement pour l’implantation des investissements à l’échelle de leurs communes. Il plaidera également pour un recensement général des préoccupations et des demandes des citoyens, pour les prendre en charge dans le cadre des programmes communales de développements (PCD) : «Nos maires doivent s’associer à nos efforts de décentraliser. Nous devons rester à l’écoute de la demande locale et essayer de prendre en charge ces doléances d’une manière progressive, dans le cadre des PCD. Nos maires devront aussi travailler à préserver les acquis de développement», a-t-il encore ajouté. À noter que la première étape du processus de formation a été lancée, hier, à l’échelle des 48 wilayas du pays. Les maires et les élus des APC et des APW bénéficieront, dans un premier temps, d’une formation dans l’organisation de l’administration locale, le rôle institutionnel des élus, ainsi que leur apport pour la stabilisation des investissements à l’échelle locale et, enfin, dans l’efficacité énergétique.

