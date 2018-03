L’ex-ENEL d’Azazga voit grand !

Par DDK | Il ya 59 minutes | 106 lecture(s)

L’entreprise publique Electro-Industrie d’Azazga (ex-Enel) a signé, hier, un partenariat avec une entreprise indienne et Sonelgaz. Il s’agit de la création d’une nouvelle usine de production de transformateurs haute-tension.

Pour la première fois de son histoire, Electro-Industrie, une filiale du groupe Elec El Djazair, issue de la réorganisation du secteur industriel opérée en Algérie entre 1980 et 2000 qui a conduit en 1999 à la restructuration de l’ancienne ENEL (Entreprise Nationale des Industries Electrotechniques) en un certain nombre d’EPE/SPA, se lance dans un partenariat avec une entreprise étrangère, en l’occurrence Vijai Electricals limited. Cette entreprise indienne est spécialisée dans la production des transformateurs. Elle possède une technologie reconnue dans le monde entier. Sonelgaz, de par sa qualité de principal client de l’entreprise Electro-Industrie, est donc partie prenante à ce contrat. Le nouveau- né est une société par actions, dénommée Vijai Electricals Algérie. Elle fera dans la conception, fabrication et commercialisation de transformateurs de grande puissance. Le capital social de cette nouvelle société est de un milliard quatre cents millions de dinars, répartis comme suit : Electro-industrie 45%, Sonelgaz 15% et Vijai Electricals limited 40%. Vijai Electricals Algérie sera bâtie sur un terrain de 33 000 m2. La superficie qui lui sera allouée avoisinera les 10 000 m2. La réception du projet, qui sera lancé au début du mois d’avril prochain, est prévue sur 22 mois. L’entreprise aura une gestion autonome et créera quelque 358 postes permanents. Les différentes filiales du groupe IMETAL, AGM ainsi que plusieurs autres entreprises publiques et privées, bénéficieront de ce projet comme sous-traitants. Le taux d’intégration industrielle de la future usine sera de 45% à 60% sur cinq à six ans. Deux gammes seront produites : de puissances (20, 40, 120 et 300MVA); de tensions (60, 200 et 400MVA). Vijai Electricals Algérie aura comme principal objectif l’autosuffisance, donc en finir avec l’importation de transformateurs grande puissance. Elle vise aussi l’exportation vers les marchés maghrébins, du moyen- orient et d’Afrique, voire l’Europe. Sa capacité de production sera de 115 unités/an. Cette entreprise, première du genre en Afrique, ne sera pas la dernière dans cette région d’Azazga. En effet, le P-DG du groupe Elec El Djazair, a fait part de l’intention de son groupe, public rappelons-le, de faire d’Azazga un pôle d’excellence en matière d’électronique et électrotechnique. Pour sa part, le P-DG d’Electro-Industrie annonce la création d’une extension de l’usine de transformateurs, la construction d’un atelier pour la fabrication de groupes électrogènes et un atelier pour la construction mécanique. Le nouveau projet redonnera un nouveau souffle à l’entreprise qui était, à un moment donné, essoufflée et au bord de la faillite, à cause de la concurrence, notamment des produits importés. Ce qui a incité les responsables à solliciter la tutelle pour suspendre les importations. Depuis, l’entreprise se porte bien, diront ses responsables.

Kamela Haddoum.