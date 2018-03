«Le projet sera lancé à partir du mois d’avril»

Par DDK | Il ya 59 minutes | 85 lecture(s)

Rencontré en marge de la signature du partenariat, le P-DG d’Electro-Industrie, M. Djilali Bentaha, revient sur l’événement.

La Dépêche de Kabylie : Peut-on avoir l’état des lieux de l’entreprise Electro-Industrie Azazga (ex-ENEL) ?

Djilali Bentaha : Notre entreprise est issue d’ENEL d’Azazga, en 1990. Elle met au point deux gammes de produits, les moteurs électriques et les transformateurs de distribution.

Un mot sur le partenariat d’aujourd’hui. Que peut-il vous apporter de plus ?

Aujourd’hui, nous avons organisé une assemblée générale constitutive d’une nouvelle société dénommée Vijai electricals Algérie. Créée avec des capitaux fixe avec 15% pour la Sonelgaz, 40% Vijai electric et notre entreprise à 45% de capital. Cette société va permettre à l’Algérie de produire des transformateurs grande-puissance de 20, 40, 60, 300 MVA, jusqu’à des tensions de 400 kilo volte. Ces transformateurs sont utilisés par Sonelgaz. Ce sont des produits qui étaient auparavant importés. On va les fabriquer avec cette nouvelle usine. C’est la première au niveau africain en partenariat avec les Indiens. D’ailleurs, le dernier appel d’offre Vijai electric limited a livré 300 transformateurs de 40 MVA.



Des précisions sur l’assiette choisie pour le projet ?

C’est un terrain de 33 000 mètres carrés. L’usine sera bâtie presque sur 10 000 mètres carrés. Elle sera autonome dans la gestion notamment. Elle sera fonctionnelle d’ici 22 mois, à partir de là on commencera la production. L’entreprise Vija sera avec nous en permanence dans le business plan qu’on a prévu pour 10 ans après, au-delà, on verra. Nous allons entamer un plan d’action avec nos partenaires qu’on lancera à partir du mois d’avril. On cherchera des entreprises locales qui vont construire. Notre entreprise, à savoir Electro-Industrie rentre pour la première fois dans un partenariat. L’effectif sera de 358 travailleurs mais avec nos projets potentiels, nous envisageons d’avoir ici sur site jusqu’à 1600 à 1800 employés.

De quels projets s’agit-il ?

Il y aura l’extension de l’usine des transformateurs, la construction d’un atelier pour la fabrication des groupes électrogènes et un atelier pour la construction de mécaniques.

K. H.