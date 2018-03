«Nous allons honorer notre contrat»

Par DDK | Il ya 59 minutes | 74 lecture(s)

La Dépêche de Kabylie : Qu’attendez-vous de ce partenariat ?

Dassari Jai Ramech : Notre entreprise, créée en 1973, est spécialisée dans la production des transformateurs de puissance. On a un contrat entre notre entreprise Fijai Electricals et Sonelgaz (Algérie). Ce dernier est composé de deux parties : La fourniture de transformateurs et la réalisation d’une usine en partenariat avec les Algériens. Nous allons respecter notre engagement, notre contrat et notre partenaire, l’Algérie bien sûr.

Avez-vous déjà effectué d’autres partenariats ici en Algérie ?

Non c’est le premier partenariat avec nos amis algériens.

D’autres projets peut-être ?

Pour l’instante, on ne sait pas encore. On doit d’abord concrétiser celui-là puis on verra par la suite.

K. H.