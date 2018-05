Limani clôture la formation des élus locaux

Par DDK | Il ya 21 heures 6 minutes | 639 lecture(s)

Lancé au mois de mars dernier, le programme de formation des élus a été clôturé, hier, sur le territoire national. Dans la wilaya de Bouira, le wali M. Limani Mustapha était présent, avant-hier, jeudi, à la maison de la culture Ali Zamoum, à l’occasion de la clôture de cette formation, à laquelle ont pris part les maires des 45 communes de la wilaya. Pour rappel, cette formation a englobé les modules de fonctionnement de la commune, de la fiscalité et des finances locales, des marchés publics, de l’organisation administrative de la commune, du développement local, de la gestion des ressources humaines, de l’état civil et enfin du contentieux et gestion des risques. Ces modules ont été assurés par différents cadres du Ministère de l’Intérieur et des collectivités locales. Le wali de Bouira, M. Limani Mustapha a assuré, lors de son allocution d’ouverture, que cette formation, au profit des élus du pays, s’inscrit dans le cadre des réformes initiées par le Ministre de l’Intérieur, qui visent à moderniser la gestion des collectivités locales et rapprocher davantage les citoyens de la gestion de leurs mairies. M. Limani a aussi assuré que la formation des élus territoriaux contribuera à l’amélioration du rendement de ces élus, et à la concrétisation du principe de la démocratie participative à l’échelle locale et des programmes de développements locaux. Le wali affirmera par ailleurs, que de nouveaux programmes de formation au profit des élus se tiendront très prochainement, et toucheront d‘autres aspects de la gestion communale. De son côté, M. Nacer Zougari, cadre auprès de la wilaya de Bouira et chargé du suivi de cette formation, a assuré que les modules de cette formation ont été sélectionnés en fonction des besoins de la gestion des collectivités locales, et ce, dans l’objectif d’améliorer les connaissances et le savoir-faire des élus locaux dans l’exercice de leurs missions : «Cette formation a englobé 08 modules, répartis sur 09 semaines avec une moyenne de formation de 07 heures par jour. La durée globale de la formation était de 47 jours avec un volume horaire de 427 heures» a-t-il affirmé, avant d’assurer que la formation s’est déroulée dans de très bonnes conditions dans la wilaya de Bouira, et que les 45 maires de la wilaya ont beaucoup bénéficié des modules dispensés, surtout des échanges et des débats qui ont suivis : «D’une manière générale, les formateurs se sont focalisés sur l’évolution de la gestion communale en Algérie, notamment sur le volet des textes réglementaires, et de la gestion participative des affaires de la commune. Notre objectif est de construire une véritable culture de gestion communale et de maitrise sociale au niveau de nos municipalités. L’impact de cette formation sur nos élus, est très positif et les maires n’ont jamais cessé d’enrichir les débats, notamment par leurs questions, leurs observations et leurs propositions», a-t-il ajouté. A noter enfin, que des attestations de participation et de formation, ont été remises par le wali aux maires qui ont pris part à cette formation.

Oussama. K