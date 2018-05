La Protection civile fait du porte-à-porte

Par DDK | Il ya 21 heures 7 minutes | 624 lecture(s)

Le coup d’envoi de la caravane de sensibilisation contre les feux de forêts, les accidents de la route et les noyades a été donné, avant-hier, par le wali Mohammed Bouderbali. «La caravane est organisée conjointement par les directions des forêts et de la Protection civile. Elle sillonnera l’ensemble des villages de la wilaya de Tizi-Ouzou pour informer, sensibiliser et mobiliser contre les feux de forêts», fera savoir le colonel Mohammadi. Symboliquement, trois brigades ont pris le départ depuis le siège de la wilaya. Il s’agit de celles des régions les plus touchées par les feux de forêts l’année dernière, à savoir Azazga, Draâ El-Mizan et Tigzirt. Huit autres brigades se sont mobilisées la même journée pour la même mission dans d’autres régions. Le colonel Mohammadi fera savoir que «cette caravane fera du porte-à-porte, maison par maison, café par café, un vrai travail de proximité pour sensibiliser les citoyens sur les gestes à observer et les travaux à effectuer ou à éviter afin de prévenir les départs de feu, les accidents de la circulation et les noyades». Cela réduira, selon lui, «les risques et éviter la catastrophe de l’année passée». Le responsable a mis en exergue le rôle du citoyen et l’impact qu’aura sa sensibilisation. La conduite à tenir avant, pendant et après le sinistre est déterminante. Donc, à partir d’avant-hier et jusqu’au mois de juillet prochain, cette caravane fera les 67 communes de la wilaya, à commencer par Aït Yahia Moussa, Yakouren, Timizart, Aït Yahia, Aït Mahmoud, Aït Chafaa, Oaudhias et Aït Agouacha. Le wali Mohammed Bouderbali, quant à lui, a souligné que l’expérience de l’année passée a motivé cette initiative : «L’année dernière, on a enregistré beaucoup d’incendies à travers le territoire de la wilaya, ce qui a eu un impact négatif sur le plan économique. C’était une catastrophe», notera le wali Bouderbali. «Cette année, des mesures ont été prises pour éviter cette situation, que ce soit par le renforcement des moyens de prévention, au niveau de la Protection civile et les forêts», a-t-il ajouté. Notons que l’année dernière a été catastrophique pour la wilaya de Tizi-Ouzou, où plusieurs feux de forêts ont ravagé le couvert végétal de la wilaya et des pertes animales et même humaines ont été enregistrées.

Kamela Haddoum.