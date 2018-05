«Les prix seront accessibles à tous durant le Ramadhan»

Par DDK | Il ya 9 heures 4 minutes | 372 lecture(s)

«Les prix des fruits et légumes seront accessibles à toutes les bourses durant le mois de Ramadhan», a assuré, hier, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, lors d’une visité d’inspection effectuée au marché de gros des Eucalyptus, à Alger.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la préparation du mois sacré. M. Said Djellab a indiqué que le Ramadhan coïncide avec une offre abondante des fruits et légumes. Dans ce cadre, le premier responsable du secteur a fait savoir que son département a mis en place 159 marchés nationaux à cette occasion. Selon lui, l’ouverture des marchés de proximité aura un impact positif sur les prix. Il évoque, à cet effet, le nouveau mode de consommation des Algériens qui, selon lui, préfèrent s’approvisionner au quotidien, au lieu «de faire des achats impulsifs qui sont souvent à l’origine de la hausse des prix». Le ministre a également appelé les opérateurs à veiller à la disponibilité des produits et à la stabilité des prix des fruits et légumes pendant le mois sacré. Sur un autre registre, le premier responsable du secteur a mis en avant la nécessité de se focaliser «sur l’exportation et l’industrie de la transformation des produits agricoles». Évoquant, par ailleurs, la suspension des importations de certains produits, le ministre du Commerce dira que cette dernière constitue une opportunité d’investissement pour les promoteurs locaux : «Nous avons suspendu l’importation de certains produits, comme les fruits secs, pour créer des opportunités aux Algériens d’investir dans ce domaine», a-t-il indiqué. Il a dans ce cadre affirmé qu’«il y a des demandes d’investissement dans ce domaine qui ont été déposées par des investisseurs locaux». Rappelons, toutefois, que le ministre avait rassuré, lors d’une rencontre tenue jeudi dernier avec les différents services de son ministère, que «le mois de Ramadhan sera bien préparé, et les produits de large consommation seront disponibles en quantité et leurs prix accessibles à tout le monde». S'agissant des prix, M. Djellab a affirmé que son département avait mis en place un système informatique pour le suivi des indicateurs des prix au niveau des marchés de gros et de détail sur l'ensemble du territoire national. Une mesure qui permettra, selon le même responsable, d'intervenir en cas d'augmentation sensible de prix.

