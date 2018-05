Des villages se mettent à l’heure de la solidarité

Par DDK | Il ya 9 heures 4 minutes | 426 lecture(s)

Ils viennent de créer leur association de quartier et, après avoir organisé une kyrielle de journées de volontariat, voilà qu’ils décident d’organiser Tamechrit, communément appelée Zerd dans cette région du littoral Est de Béjaïa. Il s’agit du quartier de Laazib, dont le comité de l’association est constitué de jeunes, qui a décidé d’organiser cette action de solidarité pour regrouper tous les villages ayant une relation mystique avec la mosquée de Sidi M’hand Aghrib, le rassembleur. Près d’un millier de familles, issues des villages de Laazib, Le plateau, Amerzag, Tikheroubine, Ansa, Tidhelsine et le chef-lieu communal se sont inscrites pour bénéficier des quotes-parts de viande que produiront les cinq taureaux égorgés pour la circonstance. Après la répartition par quotes-parts, il s’est avéré que chacune, équivalent à près de deux kilogrammes et demi, a coûté plus de deux mille dinars. Cette modique somme a permis aussi de contribuer à dégager des quotes-parts à attribuer à titre gracieux à quelques familles nécessiteuses. «Nous avons commencé par cette action et nous avons le droit de nous tromper mais ce qui est sûr, c’est que nous n’allons pas nous tromper la prochaine fois. Il faut qu’il y ait de la relève et d’ailleurs cette fois, nous avons sollicité l’encadrement du comité religieux de la mosquée en attendant de nous aguerrir», a déclaré Lyes Touati, le jeune président de l’association organisatrice. Après avoir acquis les cinq taureaux mercredi dernier, les bénévoles de l’association et habitants des quartiers concernés ont égorgé ces bêtes le lendemain jeudi à l’aube, avant de les dépecer et les répartir en quotes-parts dans l’après-midi de la même journée. Le vendredi au matin, les bénéficiaires se sont déplacés sur les lieux de l’abattage pour récupérer leurs quotes-parts de viande qu’ils payeront, sur place pour certains, et en fin d’après-midi au niveau de la mosquée de Sidi M’hand Aghrib. Une louable action qui vient à point nommé en cette veille de mois de Ramadhan. Il en a été de même dans d’autres quartiers de la commune. À Akkar, deux grands taureaux ont été égorgés pour en tirer 330 parts à répartir entre les habitants de Mesbah. Noreddine Meziane, le président de l’association, qui est également membre de l’APC de la localité, a déclaré que «depuis l’installation de la nouvelle équipe à la tête du comité de quartier, il est procédé à chaque veille de Ramadhan à l’organisation du Zerd, un moyen de permettre aux familles nécessiteuses d’avoir une part de viande gratuitement. Dans le quartier voisin de Tizi, on a également égorgé un taureau pour permettre à toutes les familles d’avoir de la viande en cette veille de Ramadhan. Au niveau du quartier d’Aliouen, la quote-part était très importante car on y a égorgé cinq veaux en plus des moutons et boucs offerts par des âmes charitables, ceci pour en dégager 480 parts de presque quatre kilogrammes chacune. D’ailleurs, vu l’importance des dons, les pères de famille n’ont eu à débourser que la bagatelle somme de 2 000 dinars chacun, alors que les familles dans le besoin ont eu leurs parts gratuitement.

A. Gana