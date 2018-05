Une enveloppe de 13,6 milliards mobilisée

Par DDK | Il ya 9 heures 4 minutes | 390 lecture(s)

Une enveloppe de 13,6 milliards de centimes a été mobilisée par les autorités, afin de venir en aide aux familles nécessiteuses durant le mois de Ramadhan. Cette somme est un montage entre les APC et des institutions publiques, notamment la DAS et la direction locale (DAL). Les communes ont versé près de 99 millions DA, la DAS 17 millions, alors que la DAL s’est associée à l’opération de solidarité avec 20 millions de DA. En dépit de la rigueur budgétaire née de la chute des prix de pétrole, le volet social n’est pas négligé par l’Etat. Cette année encore, une grande importance a été donnée à l’assainissement des listes des bénéficiaires, avec pour consigne de mettre un terme aux escroqueries et autres malversations enregistrées durant les précédentes opérations de solidarité. En effet, près de 12 000 familles nécessiteuses ont été recensées, alors que l’année dernière leur nombre frôlait les 21 000. Le nombre de couffins acquis pour cette année, selon le directeur de la DAS, avoisine les 21 000 et la différence sera répartie à d’autres catégories sociales, en concertation avec les APC. Ces dernières vont, selon le responsable, établir des listes additives prenant en charge les couches défavorisées employées dans le cadre du filet social, les pères de famille handicapés à 100 %, ainsi que les non assurés sociaux. En sus, des demandes d’associations, d’entrepreneurs et de bénévoles ont été déposées au niveau de la DAS pour ouvrir des restaurants du cœur destinés aux nécessiteux, passants et aux voyageurs durant le mois de Ramadhan.

Y. Z.