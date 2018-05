La nouvelle gare maritime réceptionnée début juin

Par DDK | Il ya 1 heure | 197 lecture(s)

La nouvelle gare maritime de Béjaïa sera réceptionnée entièrement et opérationnelle début juin prochain, a annoncé, dernièrement, le P-DG de l’entreprise portuaire de Béjaïa (EPB), Achour Djeloul.

La mise en service intégrale de cette nouvelle gare maritime permettra d’accueillir dans de bonnes conditions pas moins de 500 000 passagers et 100 000 véhicules par an. «Cette nouvelle infrastructure va inévitablement améliorer les conditions d’escales et d’accueil des passagers et le transit de leurs véhicules», a-t-on estimé. Pour rappel, cette gare maritime a été inaugurée partiellement durant l’été dernier, où deux niveaux équipés d'un bâtiment qui en compte quatre, dont l'un dédié aux embarquements et l'autre aux débarquements, ont été ouverts au trafic des passagers. L’achèvement total des travaux de réalisation de cette infrastructure d’envergure a été rendue possible, indique-t-on, grâce à la mobilisation de nouveaux prestataires de services. En effet, selon l’EPB, le déficit en moyens humains et matériels était en partie à l’origine du retard accusé pour la livraison de cette nouvelle gare maritime. Une douzaine d’opérateurs nationaux ont été appelés à la rescousse pour les travaux de revêtement du sol et des façades, les revêtements en résine pour les parkings, les aménagements extérieurs et l’éclairage de l’ouvrage. L’entreprise publique Batimetal s’est, quant à elle, chargée du reste des grands travaux. Le chantier a été lancé en 2013 pour un montant de 450 milliards de centimes, puisés sur fonds propre de l’entreprise portuaire de Béjaïa (EPB). Cette nouvelle gare maritime, promet-on, offrira toutes les conditions favorables pour assurer un meilleur transit aux voyageurs. En plus de la qualité d’accueil et de l’organisation des formalités de contrôle, qui seront meilleures, les délais d’embarquement et de débarquement seront réduits, a-t-on encore affirmé. L’objectif tracé étant de traiter un car-ferry en moins d’une heure.

Nouvelle ligne maritime Béjaïa - Barcelone

Par ailleurs, la direction générale de l’EPB a annoncé qu’une ligne maritime reliant la wilaya de Béjaïa à la ville de Barcelone (Espagne) verra le jour à l’occasion de l’inauguration de cette nouvelle gare maritime de Béjaïa, laquelle répond aux normes internationales. Les dessertes vers et à partir de Béjaïa en direction de l’étranger seront assurées, en plus de la compagnie nationale (ENTMV), par d’autres compagnies étrangères. Il est aussi attendu l’ouverture prochaine d’une ligne maritime vers la Tunisie. Pour le moment, le port de Béjaïa est relié à Marseille. Le programme des car-ferries de la ligne Béjaïa/Marseille pour la saison estivale 2018 débutera le 21 juin prochain. Au total, 19 navires, dont neuf nationaux, assureront plusieurs rotations. La dernière traversée de cet été est prévue pour le 9 septembre et sera assurée par El Djazair II de la compagnie nationale (ENMTV).

B. S.