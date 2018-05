Livraison prochaine du dernier lot

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié d’un quota très important de logements dans différentes formules. Plusieurs citoyens ont pu en bénéficier, c’est d’ailleurs le cas des enseignants et autres fonctionnaires de l’université. Ces derniers, après tant d’attente, ont joui d’un programme de 244 logements LSP au niveau de Tamda. Ce projet dont les travaux ont commencé en 2012, a été livré par tranches. La première de 60 logements, la deuxième de 40, et la troisième de 80. Reste un lot de 64 logements en voie de finalisation. Les bénéficiaires des 80 logements ont donc inauguré hier, leurs logements avec une grande «Ouaada», dans la joie et la convivialité. Quoique leur bonheur n’est pas complètement complet à cause des divers problèmes qu’ils ont soulevés. Les résidents ont souligné qu’après des mois de la livraison de leurs domiciles, les formalités administratives, notamment, «la conformité», n’ont pas été réglées. Sans parler des VRD, étanchéités, assainissement, éclairage externe toujours en attente. Les bénéficiaires espèrent un suivi et une prise en charge des autorités, pour améliorer leur cadre de vie. Pour eux, «si l’essentiel a été fait en livrant ces habitations, il reste encore beaucoup à faire pour qu’elles soient habitables dans les meilleures conditions». Une enseignante avouera toutefois : «Ces logements ont été livrés avec le minimum, mais on a accepté et insisté pour ça, car on n’avait pas le choix, pour nous, le plus important est d’avoir nos logements». Le représentant de l’OPGI, présent à la cérémonie, expliquera, à propos de ces logements : «Ce programme a rencontré beaucoup de contraintes, c’st un défi qu’on a relevé, avec la participation de toutes les parties. On a eu beaucoup de problèmes avec les entreprises. On a résilié les défaillantes d’entre-elles, et chercher une bonne entreprise prend du temps». À propos du lot de 64 logements restants, l’architecte chargé du suivi explique : «On est en train de procéder aux essais, nous sommes aux dernières retouches, en voie de finalisation. Pour les aménagements extérieurs, VRD, on est presque à 30%, d’ici le mois de Juillet, tout sera achevé à 100%. On va les livré bientôt». S’agissant des différents problèmes soulevés par les habitants, le responsable affirme qu’actuellement, il n’ya pas de problèmes majeurs dans ce site «il n’y a pas de problèmes dans ces logements, tout est fonctionnel. Nous avons déjà affiché à l’intention de ceux qui auraient quelque chose à signaler, les invitant à se rapprocher de nos services. Il se peut qu’ils constatent des manques, et on est là pour régler tous les problèmes et pour les prendre en charge». Pour l’assainissement, le responsable notera que «cela ne relève pas des fonctions de l’OPGI qui a tout de même voulu accompagner les habitants et leur faciliter les choses, jusqu’à la prise en charge, financièrement. Pour l’éclairage extérieur, l’OPGI doit seulement installer l’appareillage, fils et câbles nécessaires pour le fonctionnement. On a dernièrement saisi le P/APC de Ouaguenoun pour ça, maintenant ça va se passer entre eux et la Sonelgaz. Pour la conformité, la procédure est en cours, après que des modifications aient été effectuées et la mise à jour faite », déclara-t-il.

Kamela Haddoum.