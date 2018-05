Le wali Bouderbali inaugure les festivités

Par DDK | Il ya 1 heure | 157 lecture(s)

La wilaya de Tizi-Ouzou, à l’instar du monde entier, a célébré, hier, la journée internationale du «vivre ensemble». Plusieurs activités, chapeautées par le wali Mohamed Bouderbali, ont été initiées pour l’occasion. Dans une ambiance digne des grands jours, le «vivre ensemble» a été fêté dans la wilaya de Tizi-Ouzou, par les autorités, élus locaux, société civile et les enfants de plusieurs établissements scolaires, et centre de formation. Le point inaugural de la festivité, était la «Place de l’Olivier», au chef lieu de la ville, où des dizaines de ballons aux couleurs nationales ont été lâchés par des enfants. Un olivier symbole de la paix, a été planté sur place par le premier responsable de la wilaya. À la bibliothèque de lecture publique, plusieurs ateliers de dessin et un concours culturel du meilleur dessin a été organisé, au thème de cette activité le «vivre ensemble». Les enfants, ont donné libre cours à leur imagination pour caractériser cette journée par un dessin. Au centre de loisirs scientifiques, plusieurs activités ont été programmées, notamment des cours pédagogiques destinés aux enfants, portant sur le thème du «vivre ensemble». Le wali, dans sa déclaration à la presse, met en exergue la nécessité de vivre ensemble, dans toutes les conditions, estimant dans ce sens, qu’on ne se prépare pas pour vivre ensemble et il n’ya pas lieu de choisir un moment pour ça, du moment que, c’est une nécessité quotidienne. Cette notion de «vivre ensemble» ajoutera-t-il, est innée chez l’être humain, sociable de nature. Pour rendre ce «vivre ensemble» possible et surtout facile, apaisé et calme, le responsable pense que certaines conditions doivent être respectées. La société algérienne, notera-t-il, est imprégnée de ces valeurs, mais, il faudrait, selon lui, les inculquer, notamment aux jeunes générations pour qu’ils puissent grandir avec ces principes. Ce qui, dira-t-il, nous évitera beaucoup des problèmes que nous vivons aujourd’hui dans notre société. Il fera référence à la violence, ce phénomène en expansion dans la société algérienne, ces derniers temps. Le «vivre ensemble» pour le wali Bouderbali, est un besoin primordial pour l’être humain, qui ne pourra se passer de ses semblables. Notons que la journée internationale pour le «vivre ensemble» est une initiative algérienne, qui a été parrainée par les Nations Unies, notera le responsable. L’Algérie, qui a vécu des périodes difficiles, sait mieux que quiconque ce que peut signifier le «vivre ensemble», a souligné le wali, ajoutant qu’au niveau des Nations Unies, l’apport de l’Algérie, dans le rétablissement de la paix est connu. Cette journée, affirme le wali, est une occasion pour nous donner à réfléchir à la façon de rendre notre avenir meilleur, tenant compte de l’impact de la mondialisation. Le principe du «vivre ensemble» est une valeur universelle, assure-t-il. Toujours, dans le cadre de cette journée internationale du «vivre ensemble», l’APC de Tizi-Ouzou, le CEM Mouloud Feraoun, ainsi que la Direction de la Culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont préparé un programme riche. Au niveau de la Maison de la Culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, des conférences, de la poésie et des pièces théâtrales ont à la fois égayé et instruits les présents. Pour l’occasion, un centre médical social a été inauguré au profit des fonctionnaires des collectivités locales à proximité du siège de la wilaya.

Kamela Haddoum