«Mises à jour des enseignes en arabe et en tamazight»

Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a fait état, avant-hier, d’instructions données aux autorités locales pour la mise à jour des enseignes portant noms des institutions administratives dans les deux langues, arabe et amazighe.

«Nous avons donné des instructions aux autorités locales pour la mise à jour des enseignes des sièges officiels des établissements et institutions administratives en Tamazight, aux côtés de la langue arabe», a-t-il déclaré. Le ministre a par ailleurs tenu à préciser que ses services «ont utilisé les caractères arabes, tifinagh et latins dans ses publications en tamazight». L'orientation du ministère pour la consolidation de la communication en cette langue «s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République», dira encore le ministre. Répondant à une question sur le choix des caractères latins pour son premier communiqué en Tamazight concernant le hadj 2018, M. Bedoui a expliqué : «Ce pas franchi en termes de communication avec le citoyen en cette langue était en soi une reconnaissance de la dimension amazighe au sein de la société algérienne. Cette opération a été suivie par d'autres publications officielles en Tamazight, a-t-il soutenu, où les caractères arabes et tifinagh ont été utilisés. M. Bedoui a rappelé l'amendement constitutionnel de 2002 qui a constitutionnalisé Tamazight, précisant que «la réforme politique profonde initiée par le chef de l'Etat en 2011, à travers de grands chantiers, constituait un tournant décisif à travers lequel la langue amazighe est devenue deuxième langue nationale officielle de la République». «Les réformes du président de la République Abdelaziz Bouteflika ont été couronnées par l'amendement constitutionnel de 2016 qui est considéré comme sans précédent en matière de renforcement des libertés publiques et de promotion de l'action politique», a-t-il affirmé. Et d’ajouter : «Ces réformes ont sont un bouclier inviolable, pour faire face à toute tentative de porter atteinte à l'identité nationale et d'exploiter la diversité culturelle de notre pays pour nuire à sa stabilité». Le ministre tiendra également à souligner : «L'Etat œuvre à valoriser toutes les constantes de l'identité nationale».

Samira Saïdj