Le député Benadji réplique à Zaâlane

Une annonce puis silence radio ! Le projet de réalisation d’une pénétrante autoroutière reliant Béjaïa à l’autoroute Est-Ouest est-il compromis ? Le député indépendant de Béjaïa, Brahim Bennadji, n’en doute guère. Selon lui, «la pénétrante ne sera jamais achevée» ! Il en veut pour preuve les propos du ministre des Travaux publics, tenus devant les députés avant-hier jeudi: «Le même ministre qui s'est engagé publiquement le 9 octobre 2017 pour la réception de la troisième tranche Takerietz- Amizour, pour le premier trimestre 2018, nous demande aujourd'hui d'attendre fin 2019», fulmine Bennadji sur sa page Facebook. Invité le même jour au forum de Radio Soummam, le wali par intérim de Béjaïa, Toufik Mezhoud, s’est gardé de faire la moindre annonce sur la date de réception de ce projet de tronçon, long de 26 kilomètres, soulignant que tous les moyens seront mobilisés pour achever les travaux dans de meilleurs délais. De son côté, la cellule de communication de la wilaya, citant le ministre des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaâlane, intervenant jeudi dernier à l'APN, a assuré que «les travaux de réalisation de la pénétrante reliant la wilaya de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest se déroulent de manière ordinaire, en prévision de sa livraison fin 2019». Selon la même source, «les travaux de la pénétrante se déroulent de manière ordinaire en dépit d'un relief difficile, notamment les travaux de forage de tunnels montagneux. Le taux d'avancement des travaux a atteint 70%, deux tronçons de la pénétrante ont été livrés en 2017. Les travaux de réalisation du troisième tronçon du projet reliant entre Takrietz, Amizour et El K’seur, sur une distance de 20 km, ont atteint 75%, en dépit de son passage par une région montagneuse difficile comptant des bassins versants. Le troisième tronçon porte sur la réalisation de 18 ouvrages d'art, tels des ponts et une trémie de 1,66 km, dont les travaux ont atteint 50%», annonçant que les travaux de réalisation du quatrième tronçon reliant Amizour au port de Béjaïa, sur une distance de 22 km, démarreront vers le début du quatrième trimestre 2018. «L’étude technique a été achevée en vue de choisir les solutions les plus efficaces et les moins coûteuses», a-t-on informé, indiquant que «le ministre a rassuré que le budget n'a pas été réduit, mais réévalué dans le cadre de la loi de finances 2018, l'élevant ainsi de 60 milliards de dinars à 126 milliards de dinars algériens».

