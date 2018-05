Le blocage de l’APC se confirme

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

Le blocage à l'APC de Ain Zaouia semble irrévocable, avec le rejet pour une deuxième fois consécutive en l'espace d'un mois, de la délibération portant ouverture de crédits des subventions accordées par l'État. En effet, les 8 élus du RCD, du PT et les indépendants, rassemblés autour d'une alliance constituée pour créer un rapport de force politique à l'Assemblée composée de 15 élus, ont refusé le vote de la péréquation nécessaire pour libérer les salaires des fonctionnaires, ainsi que la subvention pour financer le couffin Ramadhan. Cette assemblée ordinaire, convoquée par le président de l'APC, Ali Amrani, élu maire à la faveur de la majorité relative de 4 sièges, acquise lors des dernières élections municipales, a eu lieu en présence du chef de daïra de Draa El Mizan, du DRAG et du DAL de la wilaya de Tizi-Ouzou, délégué certainement pour superviser les travaux et convaincre les élus de la nécessité de débloquer les budgets nécessaires au bon fonctionnement de l'institution élue . En ce sens, il faut savoir que depuis son installation, l'Assemblée communale de Ain Zaouia connait une situation préoccupante, en raison de l'absence de délibérations, notamment, le vote des subventions des projets sans lesquels l'APC ne peut assurer le service public. Ni les arguments des élus, ni ceux du chef de daïra et des représentants de l'État, n'ont pu lever les divergences qui semblent profondes entre les élus. Au demeurant, ce blocage persistant, n'arrange personne et plus particulièrement les administrés de la commune qui restent dans une interminable et irritable expectative d’une évolution positive, à moins que le wali n'intervienne pour prendre les choses en main.

B. S.