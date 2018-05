Trois morts et 9 blessés enregistrés

Par DDK | Il ya 1 heure | 175 lecture(s)

Les éléments de la Protection civile de la wilaya de Bouira sont intervenus à maintes reprises au cours de la journée d’avant-hier, jeudi, pour évacuer blessés et morts à travers plusieurs axes routiers, où des accidents de la route meurtriers sont à déplorer. Peu avant la rupture du jeûne, les pompiers d’El-Adjiba sont intervenus sur un tronçon de l’autoroute Est-Ouest menant vers la ville de Bouira, où un véhicule de marque Peugeot 208 s’était renversé sur la chaussée. Le conducteur est décédé sur le coup et sa dépouille a été transférée vers l’hôpital de M’Chedallah. Peu de temps auparavant vers 17h30, les éléments de la Protection civile de Lakhdaria et de Kadiria sont intervenus au niveau de la localité Arkoub, toujours sur le tronçon de l’autoroute, où un semi-remorque avait fait une embardée en défonçant les barrières de sécurité et se retrouve de l’autre côté du sens qu’il empruntait en fauchant quatre véhicules. Deux victimes sont à déplorer dans cette collision, dont une d’entre elles a été évacuée vers l’hôpital de Lakhdaria et l’autre, vu la gravité de ses blessures, a été transférée vers l’hôpital de Rouiba. Peu après la rupture du f’tour aux alentours de 20h15, c’est au niveau de la localité de Guergour, toujours sur l’autoroute Est-Ouest, qu’un carambolage impliquant trois véhicules légers et un camion de gros tonnage a eu lieu. Les éléments de l’unité de la Protection civile de Kadiria, immédiatement alertés, se sont attelés à désincarcérer les cinq victimes de l’intérieur des amas de fer. Une des victimes a rendu l’âme sur le coup et son corps a été transféré vers la morgue de l’hôpital de Lakhdaria, alors que les autres blessés ont été pris en charge au niveau de cette même structure sanitaire. À noter aussi que durant la matinée d’avant-hier, jeudi, un autre accident de la circulation a été aussi signalé sur la RN8, à hauteur de la commune de Dirah, à l’extrême sud de la wilaya de Bouira. Une personne a trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans cet accident. Des sources locales ont indiqué que le drame a eu lieu suite au renversement d'un véhicule de marque Toyota Corolla sur la route. Le chauffeur est décédé sur le coup, alors que ses trois compagnons ont subi des graves blessures. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital de Sour El-Ghozlane et le corps sans vie a été transporté au service de la morgue du même établissement. L'excès de vitesse pourrait être la cause de cet accident, à la suite duquel les services de la gendarmerie ont ouvert une enquête.

Hafidh. B / O. K.