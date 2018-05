Une dizaine de restaurants ouverts par le CRA

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Le Croissant rouge algérien, comité local de la commune de Tizi-Ouzou, est à pied d’œuvre pour la préparation du restaurant «Maïdat Ramadhan» 2018. Comme à l’accoutumée, le restaurant est domicilié à la cantine de l’OPGI, au centre-ville. L’ouverture de ce restaurant a eu lieu avant-hier, jeudi, premier jour du Ramadhan. Contacté, le président du comité local, Samir Bouaziz, dira : «Pour cette année, nous avons prévu 250 repas sur place. Un repas complet composé de chorba, plat de résistance, boisson et dessert». Interrogé sur la provenance de ces denrées, M. Bouaziz avance : «C’est grâce aux bienfaiteurs et qu’ils trouvent ici nos vifs remerciements. Les repas à emporter sont supprimés». Le comité local du CRA a reçu 20 couffins de FCE, alors que la DAS a promis, apprend-on, douze couffins alimentaires, 12 bidons d’huile de 5 litres et 12 bidons d’olives de 25 kg chacun. Selon le président du comité local, «plus d’une dizaine de restaurants seront ouverts au niveau du chef-lieu de Tizi-Ouzou».

M A Tadjer