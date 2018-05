Le député Bouaïche tire sur l’acien SG de la wilaya

Par DDK | Il ya 10 minutes | 2 lecture(s)

Nouvelle sortie fracassante du député FFS de Béjaïa. En effet, le député Chafaâ Bouaïche reparle de manière violente d’anciens responsables qui étaient à la tête de la wilaya de Béjaïa. Dans une déclaration postée sur sa page facebook, le député de Béjaïa, du Front des forces socialistes, souligne qu’il ya «encore un scandale à Béjaïa !». Ce nouveau tir été dirigé en direction de l’ancien wali de Béjaïa, Hamou Ahmed Touhami et son secrétaire général, en l’occurrence, Brahim Idir. Dans sa déclaration, le député (FFS) de Béjaïa dénonce en relatant : «Alors que les services compétents ont évalué l'indemnisation d'un passage d'un câble électrique dans la région de Darguina à 1,5 milliard de centimes, l'ancien secrétaire général de la wilaya de Béjaïa, du temps du wali Hamou Ahmed Touhami, Brahim Idir, actuel secrétaire général de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a signé un arrêté d'indemnisation de 14 milliards de centimes...10 milliards de centimes de plus !», clame le parlementaire Chafàa Bouaïche. Ce denier, faut-il le rappeler, n’est pas à sa première sortie de dénonciation. Il a, en effet, déjà pointé d’un doigt accusateur l'ex comité des fête de Béjaïa, l’ex maire de Béjaïa et dernièrement, a eu un clash avec le maire d’El Kseur, Ali Gherbi, à propos d’une enveloppe financière octroyée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire au profit d’un village de la commune d’El-Kseur.

Rachid. Z.