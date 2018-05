Le wali Limani donne le coup d’envoi

Par DDK | Il ya 10 minutes | 2 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, a procédé, hier matin, au lancement officiel du programme de wilaya d’animation et de solidarité spécial Ramadhan, au niveau du siège de l’Office des établissements de jeunes (ODEJ),

En effet, la maison de la culture Ali Zamoum, a programmé, comme chaque année, plusieurs soirées musicales et artistiques, qui seront animées par des artistes de différents styles. Les familles bouiries pourront ainsi profiter des soirées artistiques qui seront animées au niveau de la grande salle de la maison de la culture, par des chanteurs de renommée, comme Kamel Chennane, Ahcan Boudia, Nessrine, Cheb Azzedine, Oujrih... Au total, et selon le programme présenté par la maison de la culture, pas moins de 30 soirées artistiques sont prévues pour ce mois sacré au niveau de cet établissement. De son côté, l’ODEJ de Bouira a concocté un programme très diversifié pour l’occasion qui touchera l’ensemble des établissements de jeunes de la wilaya de Bouira. Ainsi, le wali de Bouira a donné hier matin le coup d’envoi de la caravane d’animation de l’ODEJ qui sillonnera l’ensemble des 45 communes de la wilaya, tout au long du mois de carême. Selon M. Hamal Hocine, cette caravane est composée de plus de 45 artistes locaux, notamment des chanteurs, une troupe musicale et une autre de théâtre, des artistes-peintres, des musiciens, des clowns et des magiciens. Ces derniers effectueront des haltes au niveau de l’ensemble des établissements de jeunes de la wilaya, pour y animer des soirées en faveur des citoyens. La première animation était prévue pour la soirée d’hier samedi, au niveau de la maison de jeunes «Malek Bouguermouh» de la commune d’Aïn-Bessem. Au niveau du siège de l’ODEJ, sis au centre-ville de Bouira, un autre programme d’animation a été aussi tracé. Selon M. Hamal, un espace de jeux pour les enfants, dénommé le «le village des jeux», sera mis en service à l’intérieur-même du siège de l’ODEJ, en sus de soirées musicales et artistiques en plein air et d’autres animations au profit des familles. L’ODEJ a également prévu le lancement d’une compétition sportive et scientifique multidisciplinaire au profit des jeunes, dans les domaines du billard, l’informatique, les jeux d’échec, le football... Une compétition qui sera clôturée durant la nuit du 27 du mois de Ramadhan lors de laquelle des prix seront remis à l’ensemble des participants. A noter, aussi, que la nouvelle salle de sport de l’ODEJ a été inaugurée hier par le wali. Cette dernière a été réhabilitée, restaurée et équipée par la direction de l’ODEJ. Sa gestion a été confiée à deux associations locales, l’une des sports féminins et l’autre des sports de combat. «A l’ occasion de ce mois de Ramadhan, l’ODEJ de Bouira sera ouvert durant toutes les soirées au profit des familles et des jeunes de Bouira. Ils pourront bénéficier d’animations très diversifiés, en plus de la caravane d’animation, composée de plus de 45 artistes, qui effectueront une tournée artistique à travers l’ensemble des établissements des jeunes de la wilaya. Ce programme a été concocté avec l’implication de plusieurs associations locales et les autorités locales», affirme M. Hamal. Le directeur de l’ODEJ ajoute, dans le même sillage, que son établissement a également prévu un programme au profit de deux associations locales à caractère social et de la section locale du Croissant rouge algérien (CRA), qui ont prévu des programmes de solidarité au profit des familles démunies durant ce même mois. Les deux associations sont «Talabat El-Ihssan» «Kafel El-Yatim». «Nos sièges sur le territoire de la wilaya seront mis à la disposition de ces associations et du CRA, afin de bien mener leurs plans d’action et de solidarité pendant ce mois de Ramadhan. Du matériel et des aides financières leur seront aussi accordés, notamment pour l’acquisition de colis alimentaires, de vêtements pour les enfants et pour les cérémonies de circoncision collective», informe encore M. Hamal.

Oussama Khitouche