Le retrait des convocations a débuté hier

Les candidats aux épreuves du Baccalauréat session 2018 ont commencé depuis hier à retirer leurs convocations, via les sites électroniques de l’Office national des examens et concours (Onec).

«L’opération de retrait des convocations pour les candidats au Bac débutera ce dimanche (ndlr, hier) à partir de 16h et se poursuivra jusqu’au jour de l’examen, à savoir le 25 juin, via le site: www.bac.onec.dz», a annoncé, hier, la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, sur sa page Facebook. Il y a lieu de rappeler que les épreuves du Baccalauréat session 2018 débuteront le 20 juin et s’étaleront jusqu’au 25 du même mois. Pas moins de 709 748 lycéens sont attendus cette année, soit une baisse de 7, 31%, par rapport à l’année précédente. Pour assurer le bon déroulement des épreuves et de la correction, le département de Nouria Benghabrit a mobilisé 637 697 surveillants à travers 18 302 centres d’examens et a réquisitionné 950 632 correcteurs à travers 190 centres de correction. La première responsable du secteur a déjà assuré que toutes les mesures avaient été prises pour des examens scolaires nationaux dans de bonnes conditions, insistant, toutefois, sur l'importance de garantir la crédibilité à ces examens, notamment celui du Baccalauréat. Aussi, le conseiller au ministère de l’Éducation nationale, Mohammed Chaïb Draâ Tani, a déclaré, récemment, que les mêmes dispositifs entrepris l'année dernière sont prévus pour cette année encore, assurant que tout est fin prêt sur les plans matériel et humain pour que ces examens se déroulent dans les meilleures conditions. A noter, par ailleurs, que l’opération de retrait des convocations avait été entamée le 30 avril dernier pour les candidats au BEM. Le 30 mai de l’année en cours est, en fait, le dernier délai accordé aux élèves de la 4e année moyenne pour retirer leurs convocations, sur le site électronique «http://bem.onec.dz». Pour ce qui est des élèves inscrits en 5e année primaire, cette opération touchera bientôt à sa fin, puisqu’elle s’étale du 25 avril au 23 mai. S’agissant des résultats, ceux de la 5e AP seront connus le 6 juin, ceux du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) le 18 juin et, enfin, ceux du Baccalauréat le 22 juillet.

L. O. CH