Le coup de gueule de Ali Gherbi

Après que le FFS, via son député Chafaâ Bouaïche, a déclaré que l’enveloppe financière octroyée par le ministre de l’Intérieur au profit d’un village d’El-Kseur, lors de sa visite à Béjaïa le 29 janvier dernier, est une «injustice» envers d’autres localités, cette «affaire» fait encore parler d’elle. En effet, la cérémonie de clôture de la session de formation des P/APC, organisée le 10 mai dernier par la wilaya de Béjaïa, fut une occasion apparemment pour prolonger ce «conflit politique». Dans une déclaration postée, la cellule de communication de l’APC de d’El-Kseur révèle que le maire de ladite commune, en l’occurrence Ali Gherbi, avait quitté ce conclave en guise de protestation. «Il est porté à la connaissance des citoyennes et citoyens d’El-Kseur que lors de la cérémonie de clôture de la session de formation des P/APC, organisée par la wilaya , notre président d’APC a quitté les lieux avant terme, en guise de protestation contre les propos tenus par le vice-président de l’APW, Abdenour Derguini, qui a osé, encore une fois, contester la décision de monsieur le ministre de l’Intérieur au sujet des projets alloués à notre commune. Ces provocations incessantes ne peuvent êtres comprises que comme un lacement de défi à notre face. Aucun choix ne nous est laissé, sauf celui de le relever publiquement», lit-on dans cette missive de la mairie d’El-Kseur. Pour sa part, Ali Gherbi, via sa cellule de communication, a tenu à s’adresser aux citoyens, aux autorités de wilaya et aux P/APC en ces mots :«Le président de l’APC d’El-Kseur, Ali Gherbi, et après avoir quitté subitement et en guise de protestation la cérémonie de clôture de la formation des P/APC, organisée par la wilaya, tient à présenter ses vives et sincères excuses à monsieur le wali de Béjaïa, son exécutif et l’ensemble des P/APC qui ne s’inscrivent pas dans la démarche de Derguini Abdenour, vice-président de l’APW, et tous ceux qui le cautionnent dans son projet d’isoler notre commune du reste de la wilaya. Ce projet macabre le conduira doucement et sûrement à sa faillite».

Rachid Z.