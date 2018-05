«Une ligne téléphonique et un accès ADSL pour chaque foyer»

Par DDK | Il ya 29 minutes | 2 lecture(s)

Amar Ada, directeur opérationnel d’Algérie Télécom de la wilaya de Tizi-Ouzou, fait le point des chantiers mis en marche et présente son plan d’action pour l’année 2018. Il expose également les contraintes et les entraves qui contrarient les objectifs de l’institution qu’il représente dans la wilaya.

La Dépêche de Kabylie : En fin de l’année dernière, vous avez eu à évoquer un plan d’action ambitieux pour 2018. Vousen êtes où à près d’un semestre écoulé ?

Amar Ada : Les choses évoluent bien. En matière de déploiement de réseau, nous avons rattrapé énormément de retard. Aujourd’hui, je peux même affirmer qu’il y a une avancée assez notable, que ce soit pour les supports de transmission qui sont actuellement en fibre optique, ou pour les réseaux de distribution, qui sont des réseaux capillaires. Depuis le début de l’année en cours, on a eu à assainir 16 projets dans le cadre de la modernisation, et 28 autres dans le cadre de développement. Pour le transport en fibre optique, on a les réseaux d’accès, ce sont des équipements de proximité. Juqu’à présent, on a déployé 32 équipements, dont 21 pour la modernisation et 11 pour le développement. De la technologie TDM, on est passé à la technologie MSAN, et on est arrivé maintenant à des technologies de haut débit, sous la formule IDOM-fibre. Suivant notre plan d’action pour les quatre premiers mois de l’année 2018, on a posé 48 km de fibre optique. Les localités raccordées, l’année passée, sont Frikat, Bounouh, Assi Youcef, Ath Mendes, Ath Yenni, Iboudrarène et Yattafen. Neuf projets sont lancés durant les premiers mois de l’année en cours, Il s’agit de Timizart à partir de Fréha, Idjer, Ait Zikki, Iloula Oumalou à partir de Bouzeguène, Ait Yahia Moussa à partir de Draâ El-Mizan, Agouni Gueghrane à partir des Ouadhias et Aït Yahia à partir de Ain El Hammam. Pour le moment, on a réussi, comme je le disais précédement, à poser 48 km sur une consistance physique du projet égale à 97 km. Pour précision, sur les neuf projets, deux sont destinés à la sécurisation de deux réseaux existants, à savoir un au pôle d’excellence et un autre est prévu au pôle de Tamda. La commune de Tirmitine sera bientôt raccordée.

Quel est le taux de raccordement à la fibre optique ?

Concernant la fibre optique, on est en train de se projeter sur les villages, là où il y a déjà l’installation aux chefs-lieux de communes. D’ici la fin de l’année, beaucoup de villages bénéficieront de cette technologie. Le taux de raccordement, en comptabilisant les nouveaux projets, est de 90%.

Combien de villages ont été raccordés jusque-là ?

Nous avons beaucoup de villages raccordés, mais il faut savoir qu’il y a des villages situés dans des zones enclavées pour lesquels la solution appropriée est la 4G.

Mais il y a plusieurs localités qui manifestent leur préférence pour cette nouvelle technologie IDOOM fibre et se plaignent de la cherté de la 4G…

Concernant la nouvelle technologie IDOOM fibre, il faut savoir que Tizi-Ouzou participe, comme wilaya pilote, avec sept zones. La zone 1 (Tizi-Ouzou) et la zone 2 (Azeffoun) sont achevées, les clients n’ont qu’à introduire leurs demandes pour êtres raccordés. La zone 3 (Tigzirt) sera livrée incessamment. La zone 4 (Azazga) est au stade des dernières retouches. Cette technologie est aussi installée du côté de Boghni, zone 5, et Ouadhias, zone 6. La dernière zone est celle de Tamda.

Vous avez aussi parlé de la 4G. Où en est le taux de couverture pour la wilaya ?

La 4G est une solution complémentaire et c’est clair que le prix ne peut être le même que celui d’un réseau. Nous avons actuellement 76 équipements 4G déployés à travers la wilaya pour une capacité physique de 50 920 accès. Huit ont été mis en service durant cette année. En matière d’internet, nous avons une couverture presque maximale, mis à part quelques zones d’ombres. On est, entre temps, en train de déployer nos réseaux filaires. Maintenant, il y a aussi le service après-vente pour garantir une meilleure qualité de service et prendre en charge les doléances des clients à travers nos sept agences commerciales et neuf points de présences.

Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans l’accomplissement de votre mission ?

Il y a toujours des contraintes, malheureusement, mais nous arrivons tout de même à les surmonter. On a déjà la contrainte naturelle, le relief accidenté de la wilaya pour bon nombre de localités. Ce paramètre est loin de nous faciliter la tâche. Une fois cet obstacle surmonté, nous buttons parfois sur des oppositions de citoyens, qui sont parfois fantaisistes. A titre d’exemple, pour poser la fibre optique de Tizi-Ouzou à Tala Toulmout, il a fallu maintes fois intervenir pour régler le problème des oppositions. Il y a toujours des solutions, mais ça ralentit beaucoup et presque gratuitement l’avancement et la cadence des travaux.

Quelles sont vos perspectives pour le reste de l’année ?

Notre objectif est d’offrir une ligne téléphonique et un accès ADSL pour chaque foyer. Aujourd’hui, on est disposé à répondre aisément à chaque demande exprimée. Aussi, il est primordial pour nous d’améliorer la qualité du service, tout en offrant le choix. Celui qui veut la 4G, elle sera mise à sa disposition.

Dans ce sens, combien de foyers avez-vous raccordés cette année ?

L’année dernière, on a pu raccorder 28 000 foyers, toutes technologies confondues, à travers le territoire de la wilaya. Pour l’année en cours, on a raccordé un peu plus de 8 500 foyers. Il faut dire qu’on a encore du pain sur la planche. Un grand travail nous attend concernant la qualité de service. Nous opérons selon notre plan d’action, dans lequel on a non seulement inscrit le raccordement des zones blanches, mais aussi faire dans la qualité de service et améliorer nos prestations par l’assainissement des réseaux et la modernisation des équipements. On a quelques clients qui souffrent de dysfonctionnement du service, on est en train de faire le nécessaire pour venir à bout de ces désagréments.

Entretien réalisé par Kamela Haddoum.