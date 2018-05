«Plusieurs changements qualitatifs pour cet été…»

Par DDK | Il ya 21 minutes | 11 lecture(s)

Le directeur général du centre national des sports et des loisirs de Tikjda (CNSLT), M. Smaïl Meziani, évalue, dans cet entretien, d’une manière générale, le rendement du centre durant la saison hivernale et détaille les différents programmes de développement et d’investissement projetés, à court et à moyen termes, pour le développement du secteur touristique à Tikjda qui demeure l’unique station climatique de haute-montagne en Algérie.

La Dépêche de Kabylie : Avant de parler de vos objectifs pour cette saison estivale, pouvez-vous nous livrer votre évaluation du rendement du CNSLT pendant la dernière saison hivernale ?

Smaïl Meziani : Pour nous, le rendement durant la saison hivernale 2017/2018 était positif sur l’ensemble des plans. Lors de nos prévisions de départ, nous avions tablé sur 10 % d’augmentation dans le chiffre d’affaires et dans le nombre des clients, mais finalement nous avions eu une augmentation nette de 20 %. Donc nous avons enregistré le double de nos prévisions. Le nombre de clients et de visiteurs hébergés dans nos infrastructures durant cette période de l’année s’élève à plus de 48 000 clients locataires, qui ont passé au moins une nuit dans l’un de nos quatre hôtels. Cela sans compter les clients passagers qui n’ont pas réservé une chambre d’hôtel, mais qui ont été servis par d’autres services du CNSLT (restauration, cafétérias, randonnées ou autres services). Le nombre des clients passagers enregistré durant la même période s’élève à plus de 42 000 clients. Donc, le nombre global s’élève à plus de 90 000 clients qui ont visité nos infrastructures, séjourné dans nos hôtels ou bénéficié de nos différents services. Il faut préciser, également, que ce rendement record a été rendu possible grâce à la diversification de nos activités et à l’esprit d’innovation de nos équipes. Par exemple, la nouvelle activité que nous avions lancée au début de la saison hivernale, qui est la randonnée sur la neige avec des raquettes, a été un franc succès. Rien que pour cette discipline, nous avons enregistré un chiffre d’affaires de plus de 200 000 DA. C’est un résultat énorme et franchement, on ne s’attendait pas à une telle réussite. Cette réussite a, également, été rendue possible grâce à l’abondance de la neige, qui a attiré un très grand monde vers la station climatique de Tikjda, et plus particulièrement vers le CNSLT. En plus, la route qui mène vers le centre n’a jamais été bloquée par la neige cette année, contrairement aux années précédentes où on restait bloqués par la neige jusqu’à un mois. Cette année, la Direction des travaux publics (DTP) de la wilaya de Bouira a mis à notre disposition un chasse-neige ultramoderne avec un conducteur spécialisé, qui remplissait sa tâche d’une manière permanente, même durant la nuit.

Pour la saison estivale 2018, vous avez lancé des activités aquatiques au niveau du barrage de Tilesdit. Comptez-vous installer ces activités d’une manière permanente ?

Effectivement, pour cette saison estivale et en plus des activités déjà existantes, nous avons lancé une nouvelle gamme d’activités, telles le tir à l’arc, la pétanque ainsi que des activités aquatiques au niveau du barrage proche de Tilesdit, comme la pêche sportive, le canoë-kayak, la voile et la plongée sous-marine. Il faut savoir que les barrages ne sont pas exploités uniquement pour les besoins d’alimentation en eau potable ou d’irrigation agricole. Alors pourquoi ne pas exploiter le barrage qui est un trésor pour l’activité touristique dans la région? Donc pour cette année, nous avons tracé un programme pour exploiter le barrage de Tilesdit, situé seulement à cinq kilomètres du site de Tikjda, qui peut accueillir plusieurs activités d’animations et aussi des sports aquatiques et nautiques. Nous penserons, dans le futur, à la réalisation des commodités nécessaires autour du barrage, à savoir une infrastructure pour une restauration légère, une autre pour l’animation, ainsi qu’une petite scène flottante à l’intérieur même du barrage et organiser des animations au profit des familles. L’activité du jeudi dernier était une sorte de prospection. Nous avons, en effet, convié des visiteurs de Tikjda et nous avons mis à leur disposition le matériel nécessaire pour les activités aquatiques. Nous avons constaté qu’il est possible de lancer officiellement ce genre d’activités. Nous comptons, aussi, réaliser une école de formation de sport et de détente. Cette dernière aura différente missions de formation, plus particulièrement dans les disciplines des sports de montagnes et les sports aquatiques et nautiques.



Et quelles sont les autres activités prévues à Tikjda cette saison ?

Comme je l’ai déjà dit, une nouvelle gamme d’activités intervient cette année, en plus de notre traditionnel programme d’activités qui comporte, notamment des soirées artistiques, des animations, des jeux, des randonnées…

Vous tablez sur combien de clients cette saison ?

Ce qui est bien cette année, c’est que la saison estivale coïncidera avec la fin du mois de Ramadhan et l’arrivée des vacances scolaires. Donc, nous allons pouvoir travailler normalement à partir de la fin du mois de juin. En principe, nous serons dans les normes. Nous avons, aussi, établi une prévision d’une augmentation du chiffre d’affaires de 15 %. En principe, nous pourrions atteindre cet objectif et peut être plus, surtout avec la réception imminente du nouveau stade olympique et de la nouvelle unité hôtelière. Nous étudions, également, le rattachement du stade d’Aswel, situé juste à côté de Tikjda. Par ailleurs, la récente décision du ministre de la Jeunesse et des sports, pour orienter l’ensemble des clubs sportifs vers des centres sous tutelle du MJS, sera très bénéfique pour nous et on s’attend à un très grand nombre de clubs professionnels, qui effectueront leurs stages de préparation chez nous. D’ailleurs, nous avons déjà trois équipes professionnelles qui effectuent actuellement leurs stages à Tikjda.

Le CNSLT peut-il prendre en charge la réhabilitation et la gestion du stade d’Aswel ?

Effectivement, le CNSLT est un établissement à caractère national, qui peut réaliser des investissements en dehors de la wilaya de Bouira. C’est le cas justement du stade d’Aswel qui est situé sur l’autre versant du Djurdjura, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Nous ne pouvons pas laisser une infrastructure si proche, car située à 10 km seulement de Tikjda, à l’abandon. Nous pourrions même créer une unité propre au stade d’Aswel, en dehors de la wilaya de Bouira. Certes, le problème d’accès pendant l’hiver se posera, car la RN33 est souvent fermée à plusieurs niveaux pendant cette période, mais il faut savoir que l’utilisation du terrain pour les besoins des équipes professionnelles se fait sentir durant la période d’intersaison, donc en période estivale. En saison hivernale, nous pourrions imaginer d’autres utilisations pour le stade qui pourrait être reconvertit, par exemple, en patinoire ou un simple espace de patinage. Le CNSLT peut prendre en charge l’opération de réhabilitation, puisque l’infrastructure existe bel et bien et on n’aura pas besoin de grands travaux. Nous allons préserver le gazon naturel, tout en installant de petites infrastructures pour les services à proximité du site.

Et pour les projets du nouveau stade olympique et de la nouvelle unité hôtelière ?

Les travaux du nouveau stade avance à un bon rythme. Les gros travaux ont été presque achevés et il sera mis en service, comme prévu, au mois d’août prochain. Concernant le nouvel hôtel d’une capacité de 200 lits, il sera aussi réceptionné en mois d’août. Je viens de visiter le chantier et les travaux avancent bien. La qualité du travail est impeccable. Nous allons essayer de réaliser d’autres infrastructures tout autour de cet hôtel, comme un terrain de tennis et un parcours d’athlétisme. Nous projetons, aussi, d’aménager convenablement la piste ‘Grand 8’ de Tikjda, pour permettre aux athlètes et aux sportifs de travailler dans de bonnes conditions.

Vous avez présenté, récemment, une fiche technique pour la réhabilitation du bloc ‘’E’’ du CNSLT…

Oui, il s’agit d’une opération centralisée au niveau du ministère de la Jeunesse et des sports. Elle a été, récemment, gelée et nous avions demandé de la débloquer au profit du CNSLT. Si c’est le cas, nous pourrions entamer rapidement l’opération et elle ne prendra pas plus de six mois. En matière de capacités théoriques, ce pavillon peut constituer près de 300 nouvelles chambres.

Et pour la réhabilitation des remontées mécaniques de Tikjda ?

Actuellement, nous étudions la réalisation d’un téléphérique qui reliera le village Crête rouge, dans la commune d’El-Adjiba, au site de Tikjda, pour permettre un transport plus touristique, esthétique et aussi pour protéger l’environnement, car il n’y aura plus d’accès de véhicules vers Tikjda. Concernant la réhabilitation des remontées mécaniques de Tikjda, l’étude technique a été finalisée, mais le projet est pour l’instant gelé. Nous souhaiterions que le projet soit accordé au profit du CNSLT, car nous sommes sur place et on pourra prendre en charge la gestion des remontées mécaniques. Nous avons déjà le savoir-faire et les effectifs formés pour bien prendre en charge cet outil. Nous pourrions, aussi, lancer nos activités dans le domaine du ski et accueillir les athlètes et les sportifs de cette discipline, pour leur offrir tous les moyens et toutes les conditions nécessaires pour les stages de préparation et même les compétitions officielles.



Un dernier mot pour conclure…

Pour finir, j’appelle l’ensemble des acteurs et les parties concernées par le développement du tourisme à Tikjda à s’impliquer pour compléter la station. En matière d’hébergement, nous allons atteindre les 800 lits. Il faudra aussi que ce développement soit suivi d’autres réalisations et dotations, comme les remontées mécaniques et le téléphérique. Dans le monde entier, les stations de hautes-montagnes sont dotées de ces moyens de transport, pourquoi pas Tikjda.

Entretien réalisé par Oussama Khitouche