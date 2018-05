La 5ème c’est aujourd’hui !

Par DDK | Il ya 21 minutes | 13 lecture(s)

Quelque 797 812 candidats du cycle primaire, vont rejoindre, aujourd’hui, les centres d’examen de 5ème. Un nombre important qui connaît une augmentation de 4,8% par rapport à l’année dernière.

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, ils sont quelque 17 009 élèves. Pour les trois cycles, ils sont quelque 2 107125 élèves candidats aux examens de fin d’année scolaire 2017/2018, selon les données du ministère de l’Éducation nationale, qui seront répartis sur 18 302 centres d’examens à travers le territoire national. 797.812 candidats sont concernés par l’examen de 5e, pour le cycle primaire qui se déroulera demain. Pour le Brevet d’enseignement moyen (BEM), ils sont 595 865 candidats, soit une hausse de 5,9% par apport à l’année précédente. Quant au Baccalauréat, il enregistre, avec ses 709 448 candidats, une baisse de 7,3% comparé toujours aux chiffres de l’année dernière. Pour encadrer ce nombre important de candidats, 637780 enseignants et fonctionnaires administratifs ont été mobilisés. S’agissant de la gestion de l’après examens, 190 centres de correction sont prévus pour ces échéances, une opération pour laquelle sont réquisitionnés 95 632 enseignants correcteurs et fonctionnaires administratifs. Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, cette année, ils sont quelques 50 726 candidats dans les trois paliers. 17 009 pour le primaire, 14 698 pour le BEM, et 19 019 sont attendus au baccalauréat, parmi lesquels, 12918 candidats scolarisés et 6101 libres. Le directeur de l’Éducation de la wilaya, M. Lalaoui Mohamed, fera savoir, à propos de ces examens, que tous les moyens matériels, humains et psychologiques sont mobilisés afin que ces examens se déroulent dans les meilleures conditions. Pour la préparation de ce rendez-vous important, le responsable a souligné que trois réunions ont été tenues avec le wali, en plus de plusieurs rencontres programmées par la direction avec les différents acteurs, dont les directeurs, les inspecteurs, les chefs de centres, les économes et les conseillers d’orientations. Toutes les conditions sont réunies, notera le directeur, précisant que plusieurs instructions ont été données pour recevoir convenablement les élèves. Pour le responsable, l’année scolaire s’est déroulée dans de très bonnes conditions. On espère et on s’attend comme de coutume à un bon taux de réussite et de bons résultats, et ce, grâce aux efforts conjugués de tous, des enseignants notamment. Le DE, dit très confiant : «Les résultats de 5e pour la wilaya seront excellents». Des résultats, selon lui, qui conforteront la position de leader que détient la wilaya depuis déjà plusieurs années. Ce qui sera, dira-t-il encore, une consécration des efforts considérables fournis par l’administration, les enseignants et tout le personnel de l’Éducation. Le directeur de l’Éducation a mis en exergue le rôle des parents d’élèves de la wilaya, qui doivent être l’exemple à suivre à l’échelle nationale, de part leur présence, leur engagement et leur participation active dans tout ce qui est en relation avec la scolarisation de leurs enfants. L’accompagnement des parents d’élèves au niveau de la wilaya est l’une des raisons de notre réussite, affirma-t-il.

Kamela Haddoum.

14 642 concernés à Bouira...

Pas moins de 14 642 candidats à l’examen de la cinquième année primaire sont attendus, aujourd’hui mercredi, dans les centres d’examen de la wilaya de Bouira. Selon les chiffres présentés par la direction de l’éducation de la wilaya de Bouira, les 14 642 jeunes candidats seront répartis sur 316 centres d’examen, également répartis sur l’ensemble des 45 communes de la wilaya. Ces candidats passeront des épreuves dans trois matières fondamentales, à savoir la langue arabe, les mathématiques et la langue française, pour la durée d’une seule journée. Pour cette nouvelle édition de l’examen de cinquième, la direction de l’éducation a recensé une augmentation dans le nombre de candidats, à hauteur de 847 élèves, comparativement à l’année dernière. Plus de 52% des candidats, soit 7 648, sont des garçons, et donc près de 47% des écoliers, soit 6 994, sont filles. Pour l’encadrement de cet examen d’accès au palier du moyen, la direction de l’éducation assure qu’au niveau des 316 centres d’examen, pas moins de 3 760 encadreurs seront réquisitionnés. Parmi ces derniers, l’on compte 316 chefs de centre, 316 adjoints aux chefs des centres, 79 psychologues, 2 620 enseignants surveillants et enfin 435 agents membres des secrétariats des centres. A noter, aussi, que la direction de l’éducation a prévu un centre pour le regroupement des copies d’examens et un autre pour la correction. Pour rappel, la wilaya de Bouira a enregistré l’année dernière un taux honorable de réussite de l’examen de cinquième, estimé à près de 84%.

Oussama K.

...Et 17 031 à Béjaïa

C’est aujourd’hui qu’auront lieu les examens de fin d’année du cycle primaire (5e) sur l’ensemble du territoire national. Pas moins de 17 031 candidats, 8 235 filles et 8 796 garçons, passeront ces épreuves dans la wilaya de Béjaïa, selon la direction régionale de l’éducation. Les candidats subiront les épreuves de passage au cycle d’enseignement moyen à travers 338 centres d’examen et seront encadrés par 3 403 encadreurs. «Ces examens ont été activement préparés en collaboration des cinquante-deux APC que compte la wilaya. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour assurer un bon déroulement de ces épreuves», rassure-t-on du côté de la direction de l’éducation. Il a été prévu que les chefs de daïra et d’APC assureront les moyens logistiques, notamment le transport des candidats et l’eau potable, alors que la restauration des élèves sera prise en charge dans les centres d’examen. Il est à signaler que parmi ces candidats, 13 sont aux besoins spécifiques. Les copies seront regroupées et codées au lycée Bouderiès Larbi de Oued-Ghir, qui sera ouvert du 21 mai au 5 juin 2018, alors que la correction sera effectuée du 27 mai au 5 juin 2018, au lycée chouhada Mokrane de Béjaïa.

F. A. B.