Fissure dans le bloc des opposants

Par DDK | Il ya 54 minutes | 134 lecture(s)

Tichy compte parmi les APC toujours bloquées dans la wilaya de Béjaïa, six mois après les élections locales du 23 novembre 2017.

Mais la situation pourrait connaitre une évolution dans les tout prochains jours. Selon les élus FFS, parti ayant obtenu une majorité relative dans la commune, c’est la volonté des élus de l’opposition de négocier en bloc qui est derrière le blocage. Des militants du parti de la section de Tichy affirment que l’alliance formée par le FLN et le RCD, fort de huit élus, a causé la situation de blocage de l’APC. Las de cette situation et appréhendant les conséquences, la Kasma FLN de Tichy a décidé de rompre son alliance avec le RCD et de négocier, seule, avec le FFS. Le tête-de-liste FLN, M. Layache Hallal, a rendu publique une déclaration entérinant la décision de son parti. «Conscients de ce danger imminent, et après de nombreuses consultations auprès des associatifs, notables et responsables politiques et des collectivités, nous avons décidé de tendre la main et de faire des concessions majeures», a-t-il déclaré. «L'esprit de responsabilité qui nous a toujours animés et notre engagement pour l’exercice de la politique au sens noble nous ont dicté aujourd'hui le devoir de débloquer la commune de Tichy», a-t-il encore ajouté. Il a expliqué vouloir mettre le P/APC devant ses responsabilités et se laver les mains de tous se qui peut advenir si cette situation de blocage perdure : «Nous venons d'adresser une proposition pour l'installation d'un exécutif qui, certes, conforte le P/APC et ses colistiers, mais il a le mérite de mettre fin à une situation intenable et permet enfin aux acteurs municipaux d'agir. Mes chers amis, nous vous prenons à témoins de cet effort et appelons en votre nom le P/APC à accepter la main tendue et de se mettre enfin au travail», peut-on lire sur la déclaration. Néanmoins, il n’a pas omis de rejeter toute la responsabilité du blocage sur le P/APC, l’accusant de trop peu se soucier du sort la localité : «Cette situation qui risque de s’avérer catastrophique ne semble pas inquiéter le P/APC outre mesure. Autrement dit, pour le P/APC ‘’après moi, le déluge!’’». «Ce geste est tout sauf une abdication. Nous serons des partenaires engagés, objectifs et exigeants», conclut le document.

Saïd M.