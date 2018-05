C’est à nouveau le blocage à l’APC

Par DDK | Il ya 55 minutes | 80 lecture(s)

Une semaine après le début du mois de Ramadhan, les nécessiteux de la commune de Yattafen n’ont toujours pas reçu les traditionnels couffins alimentaires qui leur sont habituellement distribués avant l’entame du mois sacré. L’on apprendra que cette aide risque même d’être bloquée, du fait que l’ordre du jour de la 3e réunion de l’Assemblée, tenue jeudi dernier, a été rejeté, à la majorité des élus, soit sept sur treize. Pour rappel, la 1ère réunion de l’assemblée, qui s’était tenue au début d’avril dernier, s’était terminée en queue de poisson. Des élus avaient même failli en venir aux mains. Une 2e réunion a eu lieu le 26 avril et le résultat a été le même : la majorité des élus ont rejeté les propositions du maire. Et à l’issue de la réunion de jeudi dernier, le conflit opposant le P/APC à la majorité de l’assemblée semble persister, au détriment de la population locale. L’ordre du jour, portant sur la budgétisation de crédits, a été encore une fois rejeté par sept membres sur les treize. A cette 3e réunion convoquée par le maire, des citoyens étaient également présents, venus assister à un éventuel dénouement, sachant que durant toute la semaine précédente, des rumeurs sur le blocage de l’APC avaient déjà circulé. Et c’est apparemment ce qui est advenu, puisque la réunion n’a duré que très peu de temps. Le secrétaire général a eu juste le temps de lire l’ordre du jour et le proposer au vote de l’assemblée. Et comme lors des deux réunions précédentes, sept élus ont voté contre. Résultat, les nécessiteux de la commune ont dû s’en remette au SG de la daïra. Ce dernier a convoqué le maire et les 7 élus de l’opposition, pour tenter de trouver une solution et dénouer la situation. Malheureusement, les deux clans de l’Assemblée campent chacun sur sa position. Selon les observateurs, les enjeux sont clairs pour chaque partie : les 7 élus opposés au P/APC voudraient un nouvel exécutif où ils demandent que 2 des leurs figurent. Quant au maire, et selon des sources sûres, «il ne veut pas en entendre parler et ne souhaite pas sacrifier un vice-président et un président de commission». A en croire les indiscrétions de membres de l’exécutif, certains d’entre eux essaieraient de faire pression sur la maire pour qu’il cède et sacrifie deux vice-présidents. Ainsi, un autre remaniement devrait avoir lieu. Il est à rappeler qu'après l'intronisation du maire issu de la majorité relative du RND, celui-ci avait installé son exécutif, composé d’un élu RND, d’un autre FFS et d’un 3e de la liste indépendante B, ancien maire de la municipalité. Quant aux présidences de commissions, celle technique avait été confiée à un élu RND et la commission sociale à un élu FLN. Et ce qui avait permis le déblocage de l’APC en décembre dernier, c’est le fait justement qu’un élu (le 2eme) de la liste indépendant B s’est rallié au maire en échange de la vice-présidence et que le 2ème sur la liste indépendante A avait accepté et voté l’installation de l’exécutif sans contrepartie. Un élu FFS avait aussi accepté de siéger sans contrepartie. Toutefois, après seulement 4 mois, il y a eu revirement de situation et les deux élus (l’indépendant A et celui du FFS), qui avait accepté de siéger sans contrepartie, ont changé de position, ce qui a fait pencher la balance vers l’opposition devenue plus forte avec 7 élus contre six. Tout ceci a conduit au blocage de l’APC. Rappelons également qu’il y a eu 7 listes qui se sont présentées aux élections communales du 23 novembre dernier, pour une commune de… 2 villages et un chef-lieu. En attendant le dénouement et le déblocage de l’APC, ce sont les démunis de Yattafen qui en pâtissent, n’ayant toujours pas reçu les couffins dont ils ont un besoin urgent en ce mois de jeûne. Il y a aussi les PCD et projets qui attendent d’être lancés et d’autres décisions qui doivent être tranchées.

M. A. B