Près d’un milliard pour le village lauréat !

Le report de la date butoir de dépôt des dossiers de participation au concours du village le plus propre a, aujourd’hui, donné ses fruits puisque le nombre de villages qui ont confirmé leur participation a atteint les 90, au lieu des 86 arrêtés initialement.

Le vice-président de la commission santé, hygiène et environnement de l’APW de Tizi-Ouzou a indiqué à ce propos : «Nous avons prolongé le délai de dépôt des dossiers de participation pour justement permettre à un plus grand nombre de villages de pouvoir s’inscrire. Jusqu’à présent (hier à la mi-journée ndlr), nous avons la confirmation de 90 villages et on s’attend à une centaine d’ici la fin de la journée d’aujourd’hui (jeudi). Le nombre de villages est déjà en constante croissance, cela augure une bonne chose pour l’environnement et la protection de la nature à travers notre wilaya», conclura M. Radjef Hachimi, vice-président de la commission concernée de l’APW. Rappelons que la commission a introduit plusieurs changements concernant l’organisation du concours. Pour le nombre de villages qui seront primés, notre interlocuteur révèle: «Pour susciter plus d’engouement et de participation, nous avons revu à la hausse le nombre de villages lauréats qui sera, à l’occasion de la 6e édition, de dix au lieu de huit. Le montant des prix a été aussi revu à la hausse et même les fiches de notation ont été modifiées». A signaler que la commission se réunira, de nouveau, avec les directions concernées et les représentants des villages lauréats de la précédente édition pour la mise en place d’un calendrier de sorties sur les villages inscrits.



Neuf autres villages à récompenser de 200 à 700 millions

Concernant les prix qui seront attribués aux dix villages lauréats, le montant est porté à 44 millions de dinars au lieu de 33 millions comme par le passé. Le premier village propre aura 9 millions de dinars, le second aura 7 millions de dinars, le 3e village se verra attribuer la somme de 6 millions de dinars, le 4e aura 5 millions, le 5e village 4 millions, alors que les 6e, 7e et 8e auront chacun 3 millions de dinars. Les 9e et 10e villages propres devront se contenter d’une enveloppe de 2 millions de dinars chacun, mais auront le droit de participer à la prochaine édition. Pour les trois premiers villages propres, ils n’auront le droit de participation de nouveau qu’après cinq ans. Le 4e et le 5e auront le droit de participer après trois ans, et enfin les 6e, 7e et 8e ne participeront au dit concours qu’après deux ans. Concernant le barème de notation, la commission en charge de départager les villages participants contrôlera les voies publiques (25 points), la gestion des déchets ménagers (25 points), les places publiques (20 points), les fontaines, abreuvoirs et sources d’eau (10 points), les lieux de culture et les monuments (10 points), les cimetières (7 points) et le règlement intérieur des villages relatif à la protection de l’environnement sera noté sur 3 points.



Ce que les villages engagés doivent savoir sur le concours…



Rappelons qu’à l’édition de 2016, 73 villages ont participé au concours. Huit villages ont été primés. Boumessaoud dans la commune d’Imsouhal a remporté la première place et s’est approprié la somme de 8 millions de dinars par l’APW et 10 millions de dinars par le ministre de l’Environnement, Abdelkader Ouali. Le 2e village, Aourir dans la commune d’Akbil, a eu la somme de 7 millions de dinars. Bouane dans la commune d’Idjer, le 3e village propre, a eu 6 millions de dinars. Ait Adela a réussi à gagner la 4e place et s’est accaparé la somme de 5 millions de dinars. Boudjellil d’Irdjen s’est vu classé 5e et a eu 4 millions de dinars. Le village d’Ait Izid dans la commune de Souk El Tenine, a été classé 6e avec une enveloppe de 3 millions de dinars. Lors de l’édition de 2017 à laquelle ont pris part pas moins de 78 villages, la palme du village le plus propre est revenue au plus haut village de la wilaya puisqu’il culmine à 1 197 mètres d’altitude. Il s’agit du village de Tiferdoud dans la commune d’Ath Bouyoucef, qui empoche ainsi le premier prix de huit millions de dinars. Le village Talbant, dans la commune de Zekri, s’est approprié le deuxième prix de 7 millions de dinars. Le troisième prix (6 millions de dinars) est décerné au village Ibkaren dans la commune de Bouzeguène, et la 4e place a été gagnée par le village Mhaga dans la commune d’Idjer avec un prix de 5 millions de dinars. Le village Laghrous, relevant de la commune de Mekla, a remporté le cinquième prix de 4 millions de dinars et Hura dans la commune de Bouzeguène est venue en 6ème position et remporte un chèque de 3 millions de dinars. Les villages d’Izaouiyene et Tighilt Mahmoud de la commune de Souk El-Tenine, dans la daïra de Maâtkas, ont remporté respectivement le 7e et le 8e prix avec une cagnotte de 3 millions de dinars chacun. Qui seront les futurs dix villages propres de Tizi-Ouzou pour l’édition 2018 ? Nous le saurons le 11 octobre prochain, à l’occasion de la proclamation des résultats par l’huissier de justice.



Quand feu Aïssat Rabah lançait la 1ère édition en 2007

Le concours du village le plus propre a été lancé par l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou en 2007. Le concours du village le plus propre a été pensé par feu Aissat Rabah, le défunt P/APW assassiné en octobre 2006, pour venir au secours de l’environnement et sensibiliser les villageois quant à l’importance de la propreté. Lors de sa première édition, 39 villages ont participé. Le village de Zouvga (Illilten) a gagné la première place et celui de Takhlidjt (Ath Bouyoucef), la seconde place. Depuis 2007, le concours a connu une interruption de 5 ans. En 2013, le nombre de villages participants était de 39 et 12 APC. Quatre villages ont été primés. Il s’agit respectivement de Zouvga (Illilten), Takhlidjt (Ath Bouyoucef), Ait Khelifa (Ath Bouyoucef) et Ait Zellal (Souamaa). Un prix de 5 millions de dinars a été attribué à chaque village lauréat. Les deux APC primées, à savoir Azzefoun et Tigzirt, ont eu une enveloppe de 10 millions de dinars chacune. En 2014, le nombre de villages ayant participé a augmenté de près de la moitié pour atteindre le nombre de 62 villages et 11 APC. Iguerssafen, (Idjer), Tizi Oumalou (Ath Bouyoucef), Souamaa commune de Souamaa et Ait Ouabane dans la commune d’Akbil, ont été primés. Une cagnotte de 5 millions de dinars a été décernée à chaque village lauréat. Concernant les APC, ce sont les communes de Draâ Ben Khedda et de Tigzirt qui ont émergé du lot et qui ont gagné chacune une subvention de 10 millions de dinars. Pour la 4ème édition de 2015, l’APW a décidé de consacrer le concours uniquement aux villages. Le nombre de villages lauréats a été porté à six. Timizart n Sidi Mansour dans la commune de Timizart a remporté le premier prix (8 millions de dinars), suivie du village Tazrout dans la commune d’Ath Bouyoucef (7 millions de dinars). En 3ème position, on retrouve le village d’Ouardja dans la même commune d’Ath Bouyoucef (6 millions de dinars), le 4ème prix de 5 millions de dinars est revenu au village de Tazrout dans la commune de Bouzeguène. La 5ème place est attribuée au village de Tigzirt relevant de la commune des Ath Yenni et enfin le village de Tabouda a occupé la 6ème place et s’est octroyé le prix de 3 millions de dinars. Pour la 5e édition de 2016, 73 villages ont participé. En 2017, ce sont 78 villages qui ont concouru, et pour la présente édition de 2018, les organisateurs annoncent le nombre de 90 villages et s’attendent à une centaine de villages participants.

