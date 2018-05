Le CHU de Béjaïa accueille les premiers stagiaires

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Dans le cadre de la convention établie entre le ministère de la Santé et celui de la Formation professionnelle, le centre hospitalo-universitaire de Béjaïa vient de conclure un partenariat spécifique avec le centre de formation professionnelle de Chemini pour des cycles de formation en hygiène et sécurité et en cuisine. Près d’une cinquantaine d’agents de prévention, répartis en quatre groupes, ont eu droit à des formations sur site d’une durée de trois journées. Il en a été de même pour les cuisiniers qui ont suivi des formations sur leurs lieux de travail, les structures hospitalières Khellil Amrane, Frantz fanon et Targa Ouzemmour, en l’occurrence. Une trentaine d’entre eux ont amélioré leurs connaissances durant les cinq journées de formation, laquelle a été assurée par un enseignant du CFPA de Chemini qui a acquis une bonne expérience lors de son passage par les grands hôtels du pays dont l’hôtel El Aurassi. Outre ces corporations qui ont bénéficié de terrain pour leurs cycles de formation, il y aura d’autres cycles pour, entre autres, les employés des services de l’accueil, de la maintenance et de la gestion tant de la paie que du parc. C'est-à-dire, qu’il y aura, dans le cadre du perfectionnement et recyclage, une trentaine de formations différentes à l’horizon 2018. Ces formations toucheront, d’ici la fin de l’année en cours, près d’un demi-millier d’agents, apprend-t-on de bonne source.

A. Gana