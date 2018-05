Les montagnes et les forêts doivent être préservées

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Par S. Ait Hamouda

La préservation des parcs nationaux est une urgence qu’on ne cesse de souligner. Le ministre de l’Agriculture et de la pêche l’a rappelé, avant-hier, dans un communiqué. Les randonnées effrénées et anarchiques sont le premier danger qui menace nos montagnes et forêts. Que le bon randonneur, soucieux de la protection du patrimoine sylvestre de notre pays, protège, partout où il passe dans sa balade, la faune et la flore de toute agression. Celles-ci consistent notamment en le braconnage, le sabotage et le laisser-aller. Que nos parcs soient mis en surveillance par le citoyen d’abord, l’écologiste ensuite et enfin les moyens de l’Etat. Que la montagne et la forêt, dont la providence nous a gratifiés, soient préservées de toute agression, de toute atteinte à leur bio-intégrité. Que la forêt et la montagne survivent au coup de force des promeneurs, des bergers qui amènent leur bétail en hivernage et dont les dégâts sont incalculables et des buveurs qui préfèrent ces lieux loin des regards et qui en partant laissent leurs canettes et bouteilles sur place. Le patrimoine national s’étale sur une surface évaluée à plus de 165 362 hectares, c’est une manne de biodiversité grâce à laquelle l’Algérie respire et vit. Il faudra la préserver des investissements quels qu’ils soient. Le béton est le pire ennemi de la nature. Nonobstant les efforts pour la protection de nos montagnes et forêts, il subsiste tout de même d’énormes nuisances, qu’elles soient de la main de l’homme ou d’animaux domestiques qui sont lâchés dans l’immensité sylvestre. Le moindre petit lopin de cèdres de barbarie et de pins noirs est un trésor à valoriser et à étudier, tant il est endémique au Maghreb, surtout en Algérie. La préservation de cette valeur patrimoniale dépend d’abord du citoyen. C’est à lui que revient la mission d’entretenir et de protéger ces biens. Quoique l’on dise, le seul système efficace connu pour parer aux nuisances, d’où qu’elles viennent, est la motivation et la sensibilisation de ceux qui habitent près des montagnes et des forêts, qui doivent ouvrir l’œil et être vigilants.

S. A. H.