Vers la mise en place d’un nouveau dispositif

Par DDK | Il ya 1 heure | 166 lecture(s)

Une importante réunion de travail a eu lieu, avant-hier, regroupant la direction des transports de wilaya, le directeur de la gare routière de Béjaïa, les représentants de l'ETUB (société étatique de transport urbain) et l’UNAT Béjaïa (Union Nationale Algérienne des Transporteurs). Selon le syndicat local des transporteurs, le conclave a porté sur «l’organisation prochaine du transport urbain de la ville et la mise en place d’un nouveau dispositif pour améliorer le secteur». Béjaïa, l’une les plus anciennes villes d’Algérie est une ville moderne et industrielle. Mais le réseau de son transport en commun se résume aux bus, géré par la DT, et l’ETUB. Parmi les problèmes que connaît la ville, il y a la congestion. Et les effets de celle-ci son énormes sur la santé des citoyens et sur l’environnement. Les principales zones d’encombrements et de congestion dans la commune sont notamment les intersections entre les routes nationales et communales. Et le non-respect du code de la route en est la principale cause. Mais la nouvelle gare routière de Béjaïa joue un grand rôle dans la modification et la reconfiguration du réseau de transport. Elle est bien desservie par le réseau de transport et a bénéficié de l’implantation d’un terminus de bus, devenant ainsi un lieu de transit quotidien pour des milliers de personnes. Ce qui a donné une nouvelle dynamique à toute la région. Par ailleurs, cette nouvelle infrastructure a engendré une transformation pesante sur la région de l'Edimco qui enregistrait auparavant le passage, quotidiennement, de plus de 450 bus du réseau intra-wilaya. Néanmoins, et selon les observateurs, le secteur du transport devrait mettre à la disposition des citoyens des différents quartiers et des cités pas moins de trente nouveaux bus, avec une meilleure organisation, notamment en ce qui concerne les horaires de passage. L’ETUB devrait même assurer le transport en nocturne, ce qui fera le bonheur des citoyens, notamment à l'approche de la saison estivale, et améliorera l’image d’une ville touristique comme Béjaïa. En outre, le développement des zones périphériques de la ville a remis sérieusement en cause le fonctionnement du réseau routier actuel. Cette situation conduit à une dégradation des services et à une baisse des vitesses de déplacement, générant des embouteillages au quotidien, notamment pendant les heures de pointe. Le président directeur général (P-DG) du bureau d’études des transports en Algérie, relevant du ministère des Travaux publics et des transports, Azeddine Bekdouche, a appelé, au mois de mars dernier, à orienter l’investissement dans le domaine du transport urbain vers des projets de «bus de haute qualité de services» pour améliorer la mobilité urbaine des citoyens. L’orientation de l’investissement vers ce type de projets constitue «un moyen très efficace permettant le développement du secteur du transport urbain des voyageurs», a indiqué le même responsable dans une déclaration à l’APS. Il s’agit là d’une «solution devant contribuer également à l’accompagnement de l’élan de modernisation en cours par le secteur des transports», a soutenu le même responsable qui a mis en avant les efforts déployés par l'Etat en la matière et qui ont permis de réaliser un «bond qualitatif dans le domaine de transport collectif des citoyens».

Rachid. Z